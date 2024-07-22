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  • В Украине исчезнут некоторые банкноты номиналом 500 грн: нужно ли их обменивать

В Украине исчезнут некоторые банкноты номиналом 500 грн: нужно ли их обменивать

Сегодня 14:08
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НБУ начнет изымать из обращения старые банкноты номиналом в 500 гривен.

Новости Днепра про В Украине исчезнут некоторые банкноты номиналом 500 грн: нужно ли их обменивать

Национальный банк Украины начинает масштабное обновление денежного обращения. Сосредоточатся на постепенном изъятии из оборота 500-гривневых банкнот, выпущенных в период с 2003 по 2007 год. На смену им придут современные купюры, внедряемые с 2014 года. Об этом сообщили на сайте регулятора.

Этот процесс начнется в начале августа 2024 г. и будет проводиться поэтапно для обеспечения комфортного перехода и минимизации возможных неудобств для граждан.

«Поэтому банкнот номиналом 500 грн старого образца в обращении будет постепенно становиться меньше, их будут заменять более современные и более защищенные банкноты номиналом 500 грн», — пояснили в НБУ.

Банкноты номиналом 500 грн. старого образца будут оставаться действительным платежным средством, поэтому специально их обменивать не нужно.

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