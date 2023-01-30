В Украине выезд за границу запретили тысячам женщин: кого это касается

Теперь выезжать из страны запрещено и определенным категориям гражданских женщин. Речь идет о женщинах госслужащих и депутатах советов всех уровней.
Это указано в постановлении Кабмина от 27 января.
Полный перечень должностей, на которых мужчины и женщины должны получить разрешение при пересечении границы:
Люди, занимающие вышеупомянутые должности, имеют право пересекать государственную границу только на основании документов о командировках.
Депутатами местных советов являются 15 тыс. женщин, из которых более 9 тыс. – депутаты сельских советов. Им тоже запрещен выезд за границу, если речь не идет о служебной командировке.
Исключения, при которых выезд за пределы страны разрешен: родителям-одиночкам для посещения детей за границей; для лечения за границей; на основании отдельного решения главы ГПСУ, в случае смерти членов семей за границей.
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