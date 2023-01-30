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В Украине выезд за границу запретили тысячам женщин: кого это касается

Сегодня 11:13
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Правительство внесло изменения в правила пересечения границы во время действия военного положения.

Новости Днепра про В Украине выезд за границу запретили тысячам женщин: кого это касается

Теперь выезжать из страны запрещено и определенным категориям гражданских женщин. Речь идет о женщинах госслужащих и депутатах советов всех уровней.

Это указано в постановлении Кабмина от 27 января.

Полный перечень должностей, на которых мужчины и женщины должны получить разрешение при пересечении границы:

  • члены Кабмина, первые заместители и заместители министров, госсекретарь Кабмина, его первый заместитель и заместители, государственные секретари министерств,
  • руководители центральных органов исполнительной власти, их первые заместители и заместители,
  • руководитель аппарата Верховной Рады, его первый заместитель и заместители, народные депутаты,
  • уполномоченный Верховной Рады по правам человека и его представители,
  • руководитель Офиса президента и его заместители, руководители других вспомогательных органов и служб, образованных президентом, и их заместители,
  • глава СБУ, его первый заместитель и заместители,
  • председатель и члены Нацсовета по телевидению и радиовещанию, председатель и члены счетной палаты, председатель и члены ЦИК, председатели и члены других государственных коллегиальных органов,
  • секретарь СНБО, его первый заместитель и заместители,
  • глава Нацбанка, его первый заместитель и заместители,
  • постоянный представитель президента в Крыму и его заместители, главы местных госадминистраций, их первые заместители и заместители,
  • судьи Конституционного Суда, судьи, прокуроры, руководители других государственных органов и их заместители,
  • депутаты местных советов, а также руководители структурных подразделений государственных органов и органов местного самоуправления и работники, забронированные на период мобилизации и военное время за органами государственной власти, руководители государственных предприятий и их заместители.

Люди, занимающие вышеупомянутые должности, имеют право пересекать государственную границу только на основании документов о командировках.

Депутатами местных советов являются 15 тыс. женщин, из которых более 9 тыс. – депутаты сельских советов. Им тоже запрещен выезд за границу, если речь не идет о служебной командировке.

Исключения, при которых выезд за пределы страны разрешен: родителям-одиночкам для посещения детей за границей; для лечения за границей; на основании отдельного решения главы ГПСУ, в случае смерти членов семей за границей.

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