В Украине ввели новые штрафы для водителей: что запрещено для днепрян

В Украине утвердили перечень изменений в КУоАП. Теперь Кодекс дополнен статьями, запрещающими использование ненадлежащих номерных знаков или их неправильную установку.

КУоАП дополнился новой статьей 121-3 «Нарушения требований законодательства об использовании номерных знаков транспортных средств». Также вносятся изменения в ЗУ «О дорожном движении».

По части первой соответствующей статьи водители ТС будут привлечены к ответственности за вождение или эксплуатацию автомобиля:

без номерного знака;

с номерным знаком, не относящимся к этому средству или не соответствующим установленным образцам или требованиям;

с номерным знаком, закрепленным в неустановленном для этого месте;

перевернутым или неосвещенным номерным знаком;

закрытым другими предметами (в том числе прозрачными);

с нанесением покрытия или применением материалов, препятствующих или усложняющих его идентификацию;

загрязненным номерным знаком, если такое загрязнение не позволяет четко определить символы или буквенно-цифровую комбинацию номерного знака с расстояния 20 метров;

преднамеренные действия, направленные на сокрытие номерного знака.

Санкция за нарушение части первой данной статьи предусматривает наложение штрафа в размере 1190 гривен. Дороже и неприятнее будет попасть на штраф за повторное аналогичное нарушение — 5100 гривен с лишением права вождения транспортных средств на срок от трех до шести месяцев.

Часть вторая статьи 121-3 КУоАП предусматривает административную ответственность за управление или эксплуатацию транспортного средства с незаконно установленными номерными знаками ВСУ, Национальной гвардии Украины, Национальной полиции Украины, Государственной пограничной службы Украины, ГСЧС, Государственной специальной службы транспорта, Государственной службы специальной связи и защиты информации.

За такие нарушения автомобилистов будут наказывать штрафом в 2550 гривен.

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