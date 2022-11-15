В Украине ввели новые штрафы для водителей: что запрещено для днепрян

КУоАП дополнился новой статьей 121-3 «Нарушения требований законодательства об использовании номерных знаков транспортных средств». Также вносятся изменения в ЗУ «О дорожном движении».
По части первой соответствующей статьи водители ТС будут привлечены к ответственности за вождение или эксплуатацию автомобиля:
Санкция за нарушение части первой данной статьи предусматривает наложение штрафа в размере 1190 гривен. Дороже и неприятнее будет попасть на штраф за повторное аналогичное нарушение — 5100 гривен с лишением права вождения транспортных средств на срок от трех до шести месяцев.
Часть вторая статьи 121-3 КУоАП предусматривает административную ответственность за управление или эксплуатацию транспортного средства с незаконно установленными номерными знаками ВСУ, Национальной гвардии Украины, Национальной полиции Украины, Государственной пограничной службы Украины, ГСЧС, Государственной специальной службы транспорта, Государственной службы специальной связи и защиты информации.
За такие нарушения автомобилистов будут наказывать штрафом в 2550 гривен.
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