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В Украине введут е-билеты в нескольких видах транспорта

Сегодня 18:41
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В Украине для нескольких видов транспорта будут введены е-билеты.

Новости Днепра про В Украине введут е-билеты в нескольких видах транспорта

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект, который приравнивает электронный билет в городском электрическом и автомобильном транспорте к бумажному. Ожидается, что в будущем такие билеты смогут ввести в общественном транспорте в каждом городе.

Речь идет о законопроекте №5705. Во втором чтении Рада приняла закон, 5 июня. Он предусматривает, что электронные и бумажные билеты в общественном транспорте равноценны.

Соответствующие изменения позволили Министерству развития общин, территорий и инфраструктуры Украины разработать единую форму для электронного билета. В частности, ведомство определит обязательные реквизиты и сведения, которые должны находиться в е-билете.

Кроме того, законопроект урегулировал еще несколько ключевых для введения е-билета вопросов. В частности:

  • создание условий для надлежащего функционирования автоматизированной системы оплаты стоимости проезда в городском пассажирском транспорте;
  • оплату проезда с помощью е-билета для льготных категорий населения (лица, имеющие право на льготный проезд, будут оплачивать его на общих основаниях, а затем получать компенсацию от местных властей).

В городах Украины уже существует электронная оплата проезда, но планируется создать единую систему, позволяющую заменить бумажные билеты на электронные.

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