В Украине возможна вспышка опасной инфекции: что известно о ней и как вакцинироваться

За восемь месяцев 2023 года в Украине зафиксировано 43 случая кори (из которых 21 – у детей), за весь 2022 год их зарегистрировали 11.

Медики обеспокоены – Украина находится под риском вспышки кори.

Об этом сообщили в Минздраве Украины.

Отмечается, что последний раз вспышка была зафиксирована в 2017-2019 годах. Тогда умер 41 человек (из которых 25 – дети). Но вспышки цикличны и повторяются примерно раз в пять лет.

В этом году корь обнаруживали в 11 областях: Тернопольской области – 11 случаев, в Хмельницкой области и г. Киеве – по 6, во Львовской области – 5, в Винницкой, Волынской и Харьковской областях – по 3, в Киевской и Ровенской областях – по 2, в Закарпатской и Черниговской области – по 1. Последний случай зарегистрирован на днях в столице – заболел 13-летний непривитый ребенок. Он сейчас находится в больнице под наблюдением специалистов. 34 ученика одной из киевских гимназий, которые контактировали с больным, – здоровы, симптомов заболевания не имеют. За их состоянием ведется наблюдение. Весь класс переведен на онлайн-обучение до конца сентября.

В Минздраве отмечают, что осложнение кори – одна из распространенных причин детской смертности в мире. Корь опасна для всех невакцинированных, однако непривитые дети наиболее уязвимы к ней. К тому же через них вирус быстро распространяется и среди взрослых. Болезнь может длиться четыре недели и дольше, иметь очень тяжелое течение. Среди ее осложнений – воспаление лёгких (пневмония), ушная инфекция (отит), воспаление мозга (энцефалит), другие серьезные осложнения, а также инвалидность и смерть.

Специфического лечения кори нет, единственным возможным способом защититься является вакцинация. Для защиты от кори требуются две дозы прививки. В Украине их проводят в год и 6 лет. Вакцина предоставляется государством бесплатно. Если ребенок не получил первую или вторую дозу вакцины по графику, нужно как можно быстрее их сделать.

Получить прививку можно у семейного врача или педиатра, в пунктах прививок, детских точках UNICEF «Спільно». Также в Украине действуют 312 мобильных бригад, которые выезжают для проведения прививок. Узнать адрес ближайшего прививочного пункта или узнать контакты регионального координатора по вакцинации для вызова мобильной бригады можно в контакт-центре Минздрава по номеру 0 800 60 20 19.

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