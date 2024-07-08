В Украине в школах будут преподавать новый предмет

«Уроки счастья» запустят в украинских школах с сентября. Предмет будет учить, как сделать жизнь счастливой, содержательной и успешной.
Об этом сообщила первая леди Елена Зеленская.
«Уроки счастья» – так в украинской адаптации называется американский курс по социально-эмоциональному обучению Well-Being. Рада рассказать, что с сентября его запустят в наших школах для учеников в рамках Всеукраинской программы ментального здоровья «Ты как?». Почему именно счастье? Потому что курс будет раскрывать важнейшие знания и навыки, без которых невозможна счастливая, содержательная, плодотворная жизнь”, — рассказала Елена Зеленская.
В частности, на уроках счастья будут рассказывать о следующих темах:
Елена Зеленская также добавила, что отечественные специалисты адаптируют уроки счастья для детей к украинским реалиям. По ее словам, новый курс не менее важен математики и других школьных предметов.
Читайте также:
Автор:
В результате атаки на Днепр 8 июля пострадали 12 человек.
В Кривом Роге объявили траур 9 июля.
Не ждите зря.
В Днепре в результате вражеской атаки 8 июля поврежден жилой…
В результате атаки на Днепр 8 июля пострадали 12 человек.
В Кривом Роге объявили траур 9 июля.
Не ждите зря.
Во время ракетной атаки на Днепр погиб человек.
В Днепре в результате вражеской атаки 8 июля поврежден жилой дом.
В прокуратуре обнародовали фото с места ракетных ударов в Днепре и Кривом Роге.
Сегодня, 8 июля, оккупанты атаковали Днепр и Кривой Рог. Есть погибшие и пострадавшие.
В Кривом Роге из-за утренней ракетной атаки 8 июля есть погибшие.
Стали известны некоторые детали последствий вражеской атаки по Киеву.
Громкое утро в Днепре.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!