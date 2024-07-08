В Украине в школах будут преподавать новый предмет

В школах Украины в новом учебном году будут преподавать "уроки счастья".

«Уроки счастья» запустят в украинских школах с сентября. Предмет будет учить, как сделать жизнь счастливой, содержательной и успешной.

Об этом сообщила первая леди Елена Зеленская.

«Уроки счастья» – так в украинской адаптации называется американский курс по социально-эмоциональному обучению Well-Being. Рада рассказать, что с сентября его запустят в наших школах для учеников в рамках Всеукраинской программы ментального здоровья «Ты как?». Почему именно счастье? Потому что курс будет раскрывать важнейшие знания и навыки, без которых невозможна счастливая, содержательная, плодотворная жизнь”, — рассказала Елена Зеленская.

В частности, на уроках счастья будут рассказывать о следующих темах:

умение строить отношения с людьми (счастье и стойкость неразрывно с этим связаны);

творчество и умение быть творцом своей жизни;

«человековедение» – о понимании того, что значит быть человеком;

умение любить, сочувствовать, жить достойно и быть свободным;

мудрость и то, как расти в ней, умение осмысливать жизнь и опыт;

ценности и то, как важно знать смысл жизни;

эмоциональная компетентность – важность эмпатии, эмоционального интеллекта, чтобы понимать эмоциональные потребности и чувства, как собственные, так и своего окружения;

ментальное здоровье, понимание того, как заботиться о нем.

Елена Зеленская также добавила, что отечественные специалисты адаптируют уроки счастья для детей к украинским реалиям. По ее словам, новый курс не менее важен математики и других школьных предметов.

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