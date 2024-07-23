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В Украине утвердили начало и конец учебного года 2024-2025: стали известны даты

Сегодня 14:17
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Учебный год начнется как обычно.

Новости Днепра про В Украине утвердили начало и конец учебного года 2024-2025: стали известны даты

Кабинет министров определил начало и конец нового учебного года в общей средней школе. Такое решение утвердил премьер Денис Шмигаль на заседании.

Согласно постановлению правительства, учебный год в школах:

  • начнется в понедельник, 2 сентября;
  • завершится 30 июня 2025 года.

Заметим, в 2023/2024 учебный год продолжался до конца июня — в школах проводили дополнительные занятия или консультации. Но конец учебы и последний звонок были в конце мая.

«Областным администрациям поручено обеспечить организацию процесса в зависимости от ситуации безопасности на той или иной территории», — добавил Шмигаль.

Напомним, ранее в Украине размышляли над тем, чтобы начать учебный год в августе, чтобы во время холодов ради экономии энергоресурсов отправить детей на каникулы. В частности, Минобразования рекомендовало университетам выйти на занятия раньше. После чего некоторые вузы сообщили о намерениях начать обучение в августе, а вот школы с этим еще не определились.

Ранее мы писали о том, что на Днепропетровщине школьники могут полностью перейти на офлайн обучение, но есть одно условие.

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Новости Днепра про В Украине утвердили начало и конец учебного года 2024-2025: стали известны датыУкраїнська Новости Днепра про В Украине утвердили начало и конец учебного года 2024-2025: стали известны датыРусский

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