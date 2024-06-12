В Украине создана петиция за отказ воевать согласно религиозным убеждениям

В Украине создана новая петиция относительно важности внесения изменений в отдельную статью Основного Закона Украины, в которой говорится о невоенной службе для людей с религиозными убеждениями.

В петиции предлагают внесение изменения в законодательство о мобилизации, в частности, в 4 части статьи 35 Основного Закона Украины, в которой говорится:

Никто не может быть освобожден от своих обязанностей перед государством или отказаться от исполнения законов по мотивам религиозных убеждений. В случае если исполнение воинской обязанности противоречит религиозным убеждениям гражданина, исполнение этой обязанности должно быть заменено альтернативной (невоенной) службой.

В тексте к петиции отмечается, что «поскольку законодательством не урегулирован вопрос прохождения альтернативной службы в период военного положения, работники ТЦК отказывают в замене военной службы на альтернативную».

Авторы призывают к внесению изменений в вышеупомянутый закон для того, чтобы обеспечить невоенную службу членам религиозных общин, в том числе не только в мирное время, но и в период военного положения или особого периода.

По состоянию на 12 июня 11.30 петиция собрала 4145 подписей из 25 тысяч необходимых.

Напомним, ранее мы писали, что в Украине создали петицию на блокировку TikTok.

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