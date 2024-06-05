В Украине сняли с рассмотрения законопроект о создании Военной полиции: в чем причина

Верховная Рада сняла с рассмотрения законопроекты о военной полиции.

Как отмечает УНИАН, во время брифинга народный депутат от партии «Голос» Андрей Осадчук объяснил, о чем идет речь в законопроекте и почему отложили его рассмотрение.

Законопроект о создании Военной полиции был снят с повестки дня с формулировкой «для продолжения консультаций по этому вопросу», — отметил депутат и добавил, что история по созданию системы военной юстиции продолжается уже годами.

По словам нардепа, Военная служба не справляется с нагрузкой правонарушений и преступлений военных в армии, ведь количество военнослужащих в рядах ВСУ велико. Хотя решением этих вопросов должно заниматься Государственное бюро расследований, нардеп отмечает, что у них «фактически усложнен или невозможен доступ, например, к линии фронта, к линии боевых действий».

Поэтому в Верховной Раде в последнее время работали над тем, чтобы «смастерить некую компромиссную структуру, которая могла бы помочь решить все эти вопросы, связанные с правонарушениями в Вооруженных силах Украины».Следовательно, соответствующий законопроект должен облегчить процессы рассмотрения вопросов военных правонарушений и военных преступлений.

Почему-то это решили назвать законопроектом о создании Военной полиции. Хотя слова имеют значение и этот законопроект точно не о полиции в самом широком смысле этого слова. Как признали некоторые мои коллеги, это «гибридное предложение»… По большому счету, предложение было создать на базе Военной службы правопорядка определенный орган, который решили назвать Военная полиция. Какой бы имел дополнительные полномочия, прежде всего, ОРД – оперативно-расследовательская деятельность, которая помогала бы каким-то образом ДБР расследовать преступления, – пояснил Осадчук.

По его словам, причиной откладывания законопроекта является то, что он все еще «сырой» и нуждается в исправлениях.

Он сегодня стоял в повестке дня. Но после очень, скажем так, эмоциональных дискуссий в зале между представителями монокоалиции и другими фракциями монокоалиция поняла, что шансов на прохождение, наверное, нет, поэтому его сегодня сняли, — сказал нардеп.

Напомним, ранее мы писали, что в Украине зарегистрировали законопроект о Военной полиции и отмечали, что в случае принятия закона сотрудники Военной полиции смогут проникать в жилище и останавливать движение транспорта.

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