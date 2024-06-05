Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

В Украине сняли с рассмотрения законопроект о создании Военной полиции: в чем причина

Сегодня 15:10
просмотров

Верховная Рада сняла с рассмотрения законопроекты о военной полиции.

Новости Днепра про В Украине сняли с рассмотрения законопроект о создании Военной полиции: в чем причина

Как отмечает УНИАН, во время брифинга народный депутат от партии «Голос» Андрей Осадчук объяснил, о чем идет речь в законопроекте и почему отложили его рассмотрение.

Законопроект о создании Военной полиции был снят с повестки дня с формулировкой «для продолжения консультаций по этому вопросу», — отметил депутат и добавил, что история по созданию системы военной юстиции продолжается уже годами.

По словам нардепа, Военная служба не справляется с нагрузкой правонарушений и преступлений военных в армии, ведь количество военнослужащих в рядах ВСУ велико. Хотя решением этих вопросов должно заниматься Государственное бюро расследований, нардеп отмечает, что у них «фактически усложнен или невозможен доступ, например, к линии фронта, к линии боевых действий».

Поэтому в Верховной Раде в последнее время работали над тем, чтобы «смастерить некую компромиссную структуру, которая могла бы помочь решить все эти вопросы, связанные с правонарушениями в Вооруженных силах Украины».Следовательно, соответствующий законопроект должен облегчить процессы рассмотрения вопросов военных правонарушений и военных преступлений.

Почему-то это решили назвать законопроектом о создании Военной полиции. Хотя слова имеют значение и этот законопроект точно не о полиции в самом широком смысле этого слова. Как признали некоторые мои коллеги, это «гибридное предложение»… По большому счету, предложение было создать на базе Военной службы правопорядка определенный орган, который решили назвать Военная полиция. Какой бы имел дополнительные полномочия, прежде всего, ОРД – оперативно-расследовательская деятельность, которая помогала бы каким-то образом ДБР расследовать преступления, – пояснил Осадчук.

По его словам, причиной откладывания законопроекта является то, что он все еще «сырой» и нуждается в исправлениях.

Он сегодня стоял в повестке дня. Но после очень, скажем так, эмоциональных дискуссий в зале между представителями монокоалиции и другими фракциями монокоалиция поняла, что шансов на прохождение, наверное, нет, поэтому его сегодня сняли, — сказал нардеп.

Напомним, ранее мы писали, что в Украине зарегистрировали законопроект о Военной полиции и отмечали, что в случае принятия закона сотрудники Военной полиции смогут проникать в жилище и останавливать движение транспорта.

Читайте также:

Новости Днепра про В Украине сняли с рассмотрения законопроект о создании Военной полиции: в чем причинаУкраїнська Новости Днепра про В Украине сняли с рассмотрения законопроект о создании Военной полиции: в чем причинаРусский

Автор:


# # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    В Одессе водолазы нашли тело лейтенатки полиции, которую накануне смыло волной
    Новости Украины
    Сегодня 14:20
    В Одессе водолазы нашли тело лейтенатки полиции, которую накануне смыло волной

    Сегодня, 5 мая, водолазы ГСЧС обнаружили тело молодой девушки.

    В Украине продлили действие отсрочки от мобилизации на 3 месяца: кого это касается
    Новости Украины
    Вчера 14:08
    В Украине продлили действие отсрочки от мобилизации на 3 месяца: кого это касается

    Кабинет Министров принял решение о продлении срока действия отсрочки от…

    Смогут проникать в жилище: в Украине зарегистрировали законопроект о Военной полиции
    Новости Украины
    Вчера 11:02
    Смогут проникать в жилище: в Украине зарегистрировали законопроект о Военной полиции

    У Верховній Раді зареєстрували законопроект про створення Військової поліції.

    Наконец-то дома: в Украине состоялся 52-й обмен пленными
    Новости Украины
    31.05.2024 14:03
    Наконец-то дома: в Украине состоялся 52-й обмен пленными

    Впервые с февраля этого года прошел долгожданный обмен пленными.

    Последние новости

    Военные подарили музею АТО в Днепре новые артефакты
    Военные подарили музею АТО в Днепре новые артефакты

    У музеї АТО у Дніпрі з’явилися нові військові експонати.

    Сегодня 15:27
    1
    просмотров
    В результате ракетного удара по Одессе погиб 21-летний военный с Днепропетровщины
    В результате ракетного удара по Одессе погиб 21-летний военный с Днепропетровщины

    31 мая в результате обстрела Одессы погиб Сирота Илья из Днепропетровской области.

    Сегодня 14:57
    2
    просмотров
    Из коммуналки в бизнес-центр: как выглядел один из самых старых доходных домов в центре Днепра почти 50 лет назад
    Из коммуналки в бизнес-центр: как выглядел один из самых старых доходных домов в центре Днепра почти 50 лет назад

    Квартал, где сегодня находится улица Сечевых Стрельцов в Днепре один из самых старых в Екатеринославе. Застраиваться он начал в 1870-х годах. Улица называлась Александровская, примыкала к центру города и первые дома у центрального проспекта появились еще раньше. Со временем она…

    Сегодня 14:42
    3
    просмотров
    В Одессе водолазы нашли тело лейтенатки полиции, которую накануне смыло волной
    В Одессе водолазы нашли тело лейтенатки полиции, которую накануне смыло волной

    Сегодня, 5 мая, водолазы ГСЧС обнаружили тело молодой девушки.

    Сегодня 14:20
    3
    просмотров
    Экскурсия и мастер-классы: в Днепре на выходных будет работать ботсад
    Экскурсия и мастер-классы: в Днепре на выходных будет работать ботсад

    В Днепре в субботу, 8 июня, будет работать Ботанический сад.

    Сегодня 14:05
    3
    просмотров
    Мята, лаванда и злаковые растения: в одном из парков Днепра цветет аромаклумба
    Мята, лаванда и злаковые растения: в одном из парков Днепра цветет аромаклумба

    В парке Шевченко в Днепре цветет и пахнет аромаклумба.

    Сегодня 13:55
    1
    просмотров
    «Заработали» на людях 60 млн: работницы банка из Днепра обманывали вкладчиков
    «Заработали» на людях 60 млн: работницы банка из Днепра обманывали вкладчиков

    В Днепре сообщено о подозрении трем экс-работницам банка, которые мошенническим путем завладели средствами вкладчиков.

    Сегодня 13:45
    3
    просмотров
    На Днепропетровщине старую мазанку превратили в невероятный этнодом (ФОТО)
    На Днепропетровщине старую мазанку превратили в невероятный этнодом (ФОТО)

    В Днепропетровской области старый дом-мазанку превратили в этнодом с аутентичной росписью.

    Сегодня 13:19
    7
    просмотров
    В Кривом Роге можно арендовать «Арену» цирка
    В Кривом Роге можно арендовать «Арену» цирка

    В Кривом Роге можно арендовать помещение цирка.

    Сегодня 13:00
    1
    просмотров
    Тут проходил путь чумаков за солью и жили казаки: история жилмассива Каменской в Днепре
    Тут проходил путь чумаков за солью и жили казаки: история жилмассива Каменской в Днепре

    Некоторые районы нынешнего Днепра были заселены людьми еще до основания Екатеринослава, а когда город был построен – стали его частью. Так, в городе есть места, где проходил путь чумаков в Крым за солью, а первые поселенцы построили тут свои хаты…

    Сегодня 12:40
    1
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх