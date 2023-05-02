В Украине снова продлили военное положение и мобилизацию: подробности

Сегодня, 2 мая, депутаты Верховной Рады проголосовали за продолжение военного положения и общей мобилизации в Украине еще на 90 суток.

Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.

Действие военного положения и мобилизации продолжают с 20 мая — то есть до 18 августа.

Продолжение военного положения поддержали 324 народных депутата…

…а мобилизации — 333 парламентария.

Напомним, в Украине продолжают военное положение и мобилизацию уже в седьмой раз. Такие решения уже принимались 24 февраля, 15 марта, 21 апреля, 15 августа, 16 ноября и 7 февраля.

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