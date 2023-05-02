Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

В Украине снова продлили военное положение и мобилизацию: подробности

Сегодня 16:21
просмотров

Сегодня, 2 мая, депутаты Верховной Рады проголосовали за продолжение военного положения и общей мобилизации в Украине еще на 90 суток.

Новости Днепра про В Украине снова продлили военное положение и мобилизацию: подробности

Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.

Действие военного положения и мобилизации продолжают с 20 мая — то есть до 18 августа.

Продолжение военного положения поддержали 324 народных депутата…

Новости Днепра про В Украине снова продлили военное положение и мобилизацию: подробности

Новости Днепра про В Украине снова продлили военное положение и мобилизацию: подробности

…а мобилизации — 333 парламентария.

Новости Днепра про В Украине снова продлили военное положение и мобилизацию: подробности

Напомним, в Украине продолжают военное положение и мобилизацию уже в седьмой раз. Такие решения уже принимались 24 февраля, 15 марта, 21 апреля, 15 августа, 16 ноября и 7 февраля.

Читайте также:

Новости Днепра про В Украине снова продлили военное положение и мобилизацию: подробностиУкраїнська Новости Днепра про В Украине снова продлили военное положение и мобилизацию: подробностиРусский

Автор:


# # # # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    В Днепре в историческом музее пройдет костюмированная «Ночь музеев 2023»: когда и как принять участие
    Новости Днепра
    Сегодня 14:32
    В Днепре в историческом музее пройдет костюмированная «Ночь музеев 2023»: когда и как принять участие

    В Днепре пройдет Ночь музеев.

    Розовое облако цветов и вытоптанная трава вокруг: как выглядит аллея сакур в ДИИТе (ФОТО)
    Новости Днепра
    Сегодня 14:22
    Розовое облако цветов и вытоптанная трава вокруг: как выглядит аллея сакур в ДИИТе (ФОТО)

    В Днепре вовсю цветут сакуры. Особенно много их в парке…

    Днепряне смогут невооруженным глазом увидеть редкое лунное затмение: когда и как смотреть
    Новости Днепра
    Сегодня 13:47
    Днепряне смогут невооруженным глазом увидеть редкое лунное затмение: когда и как смотреть

    Днепряне смогут посмотреть на первое в этом году затмение.

    Взрывы в Павлограде: в норме ли радиационный фон на Днепропетровщине
    Новости Днепра
    Сегодня 13:47
    Взрывы в Павлограде: в норме ли радиационный фон на Днепропетровщине

    Важно!

    Последние новости

    В Днепре в историческом музее пройдет костюмированная «Ночь музеев 2023»: когда и как принять участие
    В Днепре в историческом музее пройдет костюмированная «Ночь музеев 2023»: когда и как принять участие

    В Днепре пройдет Ночь музеев.

    Сегодня 14:32
    просмотров
    Розовое облако цветов и вытоптанная трава вокруг: как выглядит аллея сакур в ДИИТе (ФОТО)
    Розовое облако цветов и вытоптанная трава вокруг: как выглядит аллея сакур в ДИИТе (ФОТО)

    В Днепре вовсю цветут сакуры. Особенно много их в парке университета науки и технологий (бывший ДИИТ).  На аллее высажено более 10 деревьев, которые так и манят к себе любителей фотосессий, селфи и тех, кто просто хочет полюбоваться красотой цветущих деревьев.

    Сегодня 14:22
    просмотров
    Днепряне смогут невооруженным глазом увидеть редкое лунное затмение: когда и как смотреть
    Днепряне смогут невооруженным глазом увидеть редкое лунное затмение: когда и как смотреть

    Днепряне смогут посмотреть на первое в этом году затмение.

    Сегодня 13:47
    просмотров
    Взрывы в Павлограде: в норме ли радиационный фон на Днепропетровщине
    Взрывы в Павлограде: в норме ли радиационный фон на Днепропетровщине

    Важно!

    Сегодня 13:47
    0
    просмотров
    В Днепре разбили и облили пивом Котобус
    В Днепре разбили и облили пивом Котобус

    В Днепре взрослые поиздевались над Котобусом в сквере Металлургов.

    Сегодня 12:51
    просмотров
    Атака на Павлоград: РФ могла ударить по химзаводу, взрыв на котором приведет к экологической катастрофе
    Атака на Павлоград: РФ могла ударить по химзаводу, взрыв на котором приведет к экологической катастрофе

    РФ могла умышленно ударить по химзаводу.

    Сегодня 12:11
    1
    просмотров
    В Днепре на Монастырском острове расчищают берег: в чем причина
    В Днепре на Монастырском острове расчищают берег: в чем причина

    В Днепре чистят Монастырский остров.

    Сегодня 11:14
    0
    просмотров
    Хороший знак: в небе над Днепром заметили редкую двойную радугу (ФОТО)
    Хороший знак: в небе над Днепром заметили редкую двойную радугу (ФОТО)

    В небе над Днепром была радуга.

    Сегодня 10:50
    просмотров
    Движение парализовано: в Днепре возле Органного зала собралась пробка в обе стороны дороги
    Движение парализовано: в Днепре возле Органного зала собралась пробка в обе стороны дороги

    В Днепре на перекрестке проспекта Нигояна и улицы Мичурина огромная пробка.

    Сегодня 10:21
    просмотров
    Не паникуйте: сегодня в течение дня в Кривом Роге будут проводить плановые взрывы
    Не паникуйте: сегодня в течение дня в Кривом Роге будут проводить плановые взрывы

    Сегодня, 2 мая, в Кривом Роге можно услышать звуки плановых взрывов.

    Сегодня 10:00
    0
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх