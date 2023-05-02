В Украине снова продлили военное положение и мобилизацию: подробности

Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.
Действие военного положения и мобилизации продолжают с 20 мая — то есть до 18 августа.
Продолжение военного положения поддержали 324 народных депутата…
…а мобилизации — 333 парламентария.
Напомним, в Украине продолжают военное положение и мобилизацию уже в седьмой раз. Такие решения уже принимались 24 февраля, 15 марта, 21 апреля, 15 августа, 16 ноября и 7 февраля.
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