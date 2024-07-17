В Украине с 17 июля русский язык почти полностью исчезнет с телевидения

Но есть некоторые исключения.

17 июля вступают в силу отдельные положения статьи 40 Закона Украины «О медиа», которые увеличат присутствие украинского языка на телевидении. Об этом сообщил языковой омбудсмен Тарас Кремень.

В частности, ужесточаются требования по использованию государственного языка в эфирах украиноязычных программ: использование негосударственного в эфирах будет допускаться только в употребленных участниками программ постоянных выражениях, коротких фразах или отдельных словах участников программы, транслируемой в прямом эфире, кроме ведущих (дикторов) программы, если общая продолжительность таких реплик не превышает 10% продолжительности программы.

Раньше разрешалось не дублировать спикеров, говорящих на русском, но теперь все выступления, интервью, комментарии, объяснения, вопросы, отдельные реплики и т.п. на негосударственном языке должны быть переведены, дублированы или озвучены на украинский.

Это будет способствовать прекращению в телевизионных и радиоэфирах режима украинско-русского двуязычия, который, по определению Конституционного Суда Украины, не соответствует конституционному статусу украинского языка как единственного государственного и является нарушением права граждан на получение информации и услуг на государственном языке.

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