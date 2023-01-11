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В Украине редкую монету номиналом 50 копеек продают за 45 000 грн

Сегодня 19:15
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В Україні виставлено на продаж монету номіналом 50 копійок. Її ціна на електронному аукціоні Violity склала 45 000 грн, або 1251 долар. Стало відомо, у чому особливість грошового знака.

Новости Днепра про В Украине редкую монету номиналом 50 копеек продают за 45 000 грн

Владельцем монеты является интернет-пользователь под ником Ostapp из Львова. Высокая стоимость его товара обусловлена металлом чеканки. Вместо низкоуглеродистой стали с гальванопокрытием латунью, которая обычно используется, ее изготовили из серебра.

Отмечено, что монету выпустили в 1992 году и она не поддавалась реставрации. При этом видно, что на ней есть царапины.

За лотом следят 13 человек. Продавец может отправить его Новой почтой. 

По информации специализированного сайта «Монеты-ягодки», большинство разновидностей 50-копеечных монет 1992 года не являются ценными. Но коллекционеры ищут некоторые из них, у который есть редкие особенности.

В частности, речь идет о разновидности 1АГс. Такие монеты отличаются:

  • средним зубом трезубца – узким и острым;
  • гуртом с 8 насечками;
  • промежутками между отростком и листком — в виде трапеции.
  • 3-я гроздь – имеет 4 ягоды, а 1-я гроздь — 5 ягод,
  • средний зуб трезубца толстый и округлый;
  • закрытое третье зерно первого колоса;
  • верх правого нижнего листа имеет зазубрину.

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Новости Днепра про В Украине редкую монету номиналом 50 копеек продают за 45 000 грнУкраїнська Новости Днепра про В Украине редкую монету номиналом 50 копеек продают за 45 000 грнРусский

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