В Украине редкую монету номиналом 50 копеек продают за 45 000 грн

Владельцем монеты является интернет-пользователь под ником Ostapp из Львова. Высокая стоимость его товара обусловлена металлом чеканки. Вместо низкоуглеродистой стали с гальванопокрытием латунью, которая обычно используется, ее изготовили из серебра.
Отмечено, что монету выпустили в 1992 году и она не поддавалась реставрации. При этом видно, что на ней есть царапины.
За лотом следят 13 человек. Продавец может отправить его Новой почтой.
По информации специализированного сайта «Монеты-ягодки», большинство разновидностей 50-копеечных монет 1992 года не являются ценными. Но коллекционеры ищут некоторые из них, у который есть редкие особенности.
В частности, речь идет о разновидности 1АГс. Такие монеты отличаются:
Читайте также:
Автор:
Родительская или поминальная суббота– это день особого поминовения своих родственников…
В Днепре школьники гуляли по тонкому льду.
Мужчину задержали.
Днепряне взволнованы из-за заброшенного авто, которое уже неделю стоит на…
Об этом сообщает ДЮСШ №1 Кривого Рога на своей странице в Фейсбуке.
Вечная слава Герою!
В Новомосковске полицейские разыскали 14-летнего Максима Бессалько.
Родительская или поминальная суббота– это день особого поминовения своих родственников и всех христиан. В эти дни следует посетить могилы родителей или других родственников на кладбище или заказать панихиду по ним, а в церкви по субботам проводят специальные службы. Обычно даты,…
В Днепре из-за аварии на трансформаторной подстанции – сгорел трансформатор – некоторые жители остались без света.
Подоляк ответил на упреки о "затягивании" войны.
В Днепре школьники гуляли по тонкому льду.
Мужчину задержали.
Днепряне взволнованы из-за заброшенного авто, которое уже неделю стоит на левом берегу.
В понедельник, 9 января, на трассе "Днепр-Запорожье" произошла смертельная авария.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!