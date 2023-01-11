В Украине редкую монету номиналом 50 копеек продают за 45 000 грн

Отмечено, что монету выпустили в 1992 году и она не поддавалась реставрации. При этом видно, что на ней есть царапины.

За лотом следят 13 человек. Продавец может отправить его Новой почтой.

По информации специализированного сайта «Монеты-ягодки», большинство разновидностей 50-копеечных монет 1992 года не являются ценными. Но коллекционеры ищут некоторые из них, у который есть редкие особенности.

В частности, речь идет о разновидности 1АГс. Такие монеты отличаются:

средним зубом трезубца – узким и острым;

гуртом с 8 насечками;

промежутками между отростком и листком — в виде трапеции.

3-я гроздь – имеет 4 ягоды, а 1-я гроздь — 5 ягод,

средний зуб трезубца толстый и округлый;

закрытое третье зерно первого колоса;

верх правого нижнего листа имеет зазубрину.

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