В Украине редкую монету номиналом 2 копейки продают за 33 000 гривен

Редкая украинская монета представлена на специализированном аукционе Violity. Она была изготовлена из меди в 1992 году. На монете есть дефекты, но лот пользуется популярностью. На него сделали ставки уже 37 человек.
До конца торгов осталось несколько дней. За монету готовы заплатить 33 303 грн – 1131,9 доллара.
Продавец сообщил, что находится в городе Винники Львовской области. Он готов отправить монету покупателю через Новую почту. Оплата принимается на карту ПриватБанка.
Читайте также:
Автор:
Первые геомагнитные колебания ожидаются с 6 по 8 ноября. Магнитная…
В войне за свободу Украины погибли два бойца из Новомосковска…
В Днепре автобусные маршруты № 7, 27, 70, 158, 31…
В Днепре на остановках общественного транспорта начали устанавливать защитные сооружения.
Захватите с собой зонт!
Первые геомагнитные колебания ожидаются с 6 по 8 ноября. Магнитная буря будет легкой, но может повлиять на самочувствие.
В войне за свободу Украины погибли два бойца из Новомосковска – старший солдат Андрей Пидкевич и лейтенант Роман Авраменко.
В Днепре автобусные маршруты № 7, 27, 70, 158, 31 149 и 153 изменят движение из-за перекрытия Мануйловского проспекта.
В Днепре на остановках общественного транспорта начали устанавливать защитные сооружения.
Во вторник, 2 ноября, в больнице Днепра скончалась 37-летняя женщина. Она упала со второго этажа. Врачи две недели боролись за жизнь пострадавшей.
Российские военные ведут наступательные действия в ряде направлений. Также в течение суток активно применяли авиацию и РСЗО для ударов.
В Днепре на Запорожском шоссе черная "Волга" сбила ребенка.
Бег один из самых доступных видов спорта для которого нужны только кроссовки и желание. Он становится все более популярным в Днепре, особенно на фоне ковидных ограничений, которые действовали в спортзалах и нынешних регулярных «сирен», когда заведения должны приостанавливать свою работу…
Вчера в Днепропетровской области пиротехники обезвредили части вражеских ракет «Калибр» и Х-55, которые накануне сбили украинские военные.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!