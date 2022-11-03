В Украине редкую монету номиналом 2 копейки продают за 33 000 гривен

В Украине выставили на продажу уникальную монету номиналом 2 копейки. Владелец может получить за нее более 33 000 гривен. Он показал фото редкого экземпляра.

Редкая украинская монета представлена на специализированном аукционе Violity. Она была изготовлена из меди в 1992 году. На монете есть дефекты, но лот пользуется популярностью. На него сделали ставки уже 37 человек.

До конца торгов осталось несколько дней. За монету готовы заплатить 33 303 грн – 1131,9 доллара.

Продавец сообщил, что находится в городе Винники Львовской области. Он готов отправить монету покупателю через Новую почту. Оплата принимается на карту ПриватБанка.

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