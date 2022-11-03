Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

В Украине редкую монету номиналом 2 копейки продают за 33 000 гривен

Сегодня 06:45
просмотров

В Украине выставили на продажу уникальную монету номиналом 2 копейки. Владелец может получить за нее более 33 000 гривен. Он показал фото редкого экземпляра.

Новости Днепра про В Украине редкую монету номиналом 2 копейки продают за 33 000 гривен

Редкая украинская монета представлена на специализированном аукционе Violity. Она была изготовлена из меди в 1992 году. На монете есть дефекты, но лот пользуется популярностью. На него сделали ставки уже 37 человек.

До конца торгов осталось несколько дней. За монету готовы заплатить 33 303 грн – 1131,9 доллара.

Продавец сообщил, что находится в городе Винники Львовской области. Он готов отправить монету покупателю через Новую почту. Оплата принимается на карту ПриватБанка.

Новости Днепра про В Украине редкую монету номиналом 2 копейки продают за 33 000 гривен

Читайте также:

Новости Днепра про В Украине редкую монету номиналом 2 копейки продают за 33 000 гривенУкраїнська Новости Днепра про В Украине редкую монету номиналом 2 копейки продают за 33 000 гривенРусский

Автор:


# #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Магнитные бури в ноябре – половина дней месяца будут сложными
    Новости Днепра
    Вчера 22:00
    Магнитные бури в ноябре – половина дней месяца будут сложными

    Первые геомагнитные колебания ожидаются с 6 по 8 ноября. Магнитная…

    В Херсонской области погибли два бойца из Новомосковска
    Новости Днепра
    Вчера 21:15
    В Херсонской области погибли два бойца из Новомосковска

    В войне за свободу Украины погибли два бойца из Новомосковска…

    В Днепре из-за перекрытия Мануйловского проспекта изменится маршрут автобусов
    Новости Днепра
    Вчера 20:30
    В Днепре из-за перекрытия Мануйловского проспекта изменится маршрут автобусов

    В Днепре автобусные маршруты № 7, 27, 70, 158, 31…

    Уместятся 28 человек: как в Днепре выглядят укрытия на остановках (ФОТО)
    Новости Днепра
    Вчера 19:46
    Уместятся 28 человек: как в Днепре выглядят укрытия на остановках (ФОТО)

    В Днепре на остановках общественного транспорта начали устанавливать защитные сооружения.

    Последние новости

    Погода в Днепре в четверг, 3 ноября: облачно, вечером ожидается дождь
    Погода в Днепре в четверг, 3 ноября: облачно, вечером ожидается дождь

    Захватите с собой зонт!

    Сегодня 06:15
    просмотров
    Магнитные бури в ноябре – половина дней месяца будут сложными
    Магнитные бури в ноябре – половина дней месяца будут сложными

    Первые геомагнитные колебания ожидаются с 6 по 8 ноября. Магнитная буря будет легкой, но может повлиять на самочувствие.

    Вчера 22:00
    просмотров
    В Херсонской области погибли два бойца из Новомосковска
    В Херсонской области погибли два бойца из Новомосковска

    В войне за свободу Украины погибли два бойца из Новомосковска – старший солдат Андрей Пидкевич и лейтенант Роман Авраменко.

    Вчера 21:15
    просмотров
    В Днепре из-за перекрытия Мануйловского проспекта изменится маршрут автобусов
    В Днепре из-за перекрытия Мануйловского проспекта изменится маршрут автобусов

    В Днепре автобусные маршруты № 7, 27, 70, 158, 31 149 и 153 изменят движение из-за перекрытия Мануйловского проспекта.

    Вчера 20:30
    0
    просмотров
    Уместятся 28 человек: как в Днепре выглядят укрытия на остановках (ФОТО)
    Уместятся 28 человек: как в Днепре выглядят укрытия на остановках (ФОТО)

    В Днепре на остановках общественного транспорта начали устанавливать защитные сооружения.

    Вчера 19:46
    0
    просмотров
    В больнице Днепра умерла упавшая со второго этажа женщина
    В больнице Днепра умерла упавшая со второго этажа женщина

    Во вторник, 2 ноября, в больнице Днепра скончалась 37-летняя женщина. Она упала со второго этажа. Врачи две недели боролись за жизнь пострадавшей.

    Вчера 19:45
    просмотров
    Россияне ведут наступление на ряде направлений и активно применяют авиацию, — Генштаб
    Россияне ведут наступление на ряде направлений и активно применяют авиацию, — Генштаб

    Российские военные ведут наступательные действия в ряде направлений. Также в течение суток активно применяли авиацию и РСЗО для ударов.

    Вчера 19:15
    просмотров
    В Днепре на Запорожском шоссе сбили ребенка
    В Днепре на Запорожском шоссе сбили ребенка

    В Днепре на Запорожском шоссе черная "Волга" сбила ребенка.

    Вчера 18:45
    просмотров
    Набережная, стадионы и не только: где в Днепре побегать и найти беговую компанию
    Набережная, стадионы и не только: где в Днепре побегать и найти беговую компанию

    Бег один из самых доступных видов спорта для которого нужны только кроссовки и желание. Он становится все более популярным в Днепре, особенно на фоне ковидных ограничений, которые действовали в спортзалах и нынешних регулярных «сирен», когда заведения должны приостанавливать свою работу…

    Вчера 17:42
    просмотров
    Длинные и опасные: на Днепропетровщине обнаружили части вражеских ракет «Калибр» и Х-55 (ФОТО)
    Длинные и опасные: на Днепропетровщине обнаружили части вражеских ракет «Калибр» и Х-55 (ФОТО)

    Вчера в Днепропетровской области пиротехники обезвредили части вражеских ракет «Калибр» и Х-55, которые накануне сбили украинские военные.

    Вчера 17:39
    0
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх