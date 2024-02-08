В Украине разрешили обменивать рубли

По информации Нацбанка, в настоящее время на счетах украинцев хранится более 140 миллионов гривен в российских рублях. С 24 февраля 2022 года запретили какие-либо финансовые операции с использованием белорусской или российской валюты, поэтому многие остались на руках со средствами, которые нельзя обменять на нормальные деньги.
До конца 2024 года НБУ разрешил клиентам украинских банков обменять российские и белорусские рубли на другую валюту. Это касается людей, имеющих счета в валюте стран-агрессоров.
Можно только обменять их на гривны или доллары, но вносить рубли на банковские счета по-прежнему запрещено.
Изменения вступили в силу с 7 февраля. Теперь клиенты могут продать российские или белорусские рубли, которые есть на их счетах. Избавиться от рублей можно по 31 декабря 2024 года. Чтобы сдать российскую валюту нужно подать соответствующее заявление.
Обмен осуществляется безналичным способом, то есть картой.
Условия обмена:
Курс такой:
10 российских рублей – 4,13 гривны;
1 белорусский рубль – 13,66 гривны.
Читайте также:
Автор:
Сегодня, 31 января, прошел обмен пленными с россией. Домой вернулись…
Важно!
Есть еще несколько дней, чтобы их обменять!
В Днепре разоблачили владельцев сети валютных обменников, присвоивших деньги своих…
В середине 1970-х годов Днепр начал интенсивно застраиваться. На правом и левом берегу появлялись новые жилмассивы, строилась набережная. Строительство новых микрорайонов часто шло не по плану: менялись названия, часть домов так и не была возведена.
В Днепре требуется вернуть переименованной улице Софии Ковалевской предыдущее название.
При заложении города его планировали сделать промышленным центром. Первым большим предприятием в тогдашнем Днепре стала суконная фабрика. Планировалось, что в городе будет основано 8 фабрик: суконная, часовая, позументная, шелковая, чулочная, ленточная, бумажная и свечная, но обустроить смогли только две.
В Днепре расформируют полк особого назначения после скандала. Всех спецназовцев переведут в штурмовую бригаду "Лють".
Правоохранители начали досудебное расследование.
На проспекте Поля с балкона висит кусок фасада.
Присмотритесь внимательно к фото!
Без паники!
В Днепре нашли "капсулу времени" - мотоцикл, никогда не выезжавший на дорогу.
Пожалуйста, не выходите на лед – это очень опасно!
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!