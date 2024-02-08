В Украине разрешили обменивать рубли

НБУ разрешил украинцам продать российские и белорусские рубли.

По информации Нацбанка, в настоящее время на счетах украинцев хранится более 140 миллионов гривен в российских рублях. С 24 февраля 2022 года запретили какие-либо финансовые операции с использованием белорусской или российской валюты, поэтому многие остались на руках со средствами, которые нельзя обменять на нормальные деньги.

До конца 2024 года НБУ разрешил клиентам украинских банков обменять российские и белорусские рубли на другую валюту. Это касается людей, имеющих счета в валюте стран-агрессоров.

Можно только обменять их на гривны или доллары, но вносить рубли на банковские счета по-прежнему запрещено.

Изменения вступили в силу с 7 февраля. Теперь клиенты могут продать российские или белорусские рубли, которые есть на их счетах. Избавиться от рублей можно по 31 декабря 2024 года. Чтобы сдать российскую валюту нужно подать соответствующее заявление.

Обмен осуществляется безналичным способом, то есть картой.

Условия обмена:

банки-нерезиденты (кроме российских, белорусских и подсанкционных банков), в которых открыты корреспондентские счета украинских банков, согласятся в одностороннем порядке конвертировать рубли в другую валюту;

продажа рублей осуществляется по заявлению клиента банка один раз по каждому из видов валюты – российским рублям и белорусским рублям;

Каков курс гривны к рублю?

Курс такой:

10 российских рублей – 4,13 гривны;

1 белорусский рубль – 13,66 гривны.

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