В Украине разработали новую игру, в которой можно переплыть реку Тису

Разработчики предлагают попробовать переплыть через Тису в формате игры и предупреждают, что это не так просто, ведь в реке сильное течение, которое не даст персонажу легко добраться до другого берега. Также можно соперничать с другими игроками и завоевывать места в рейтинге.
Согласно данным, указанным в меню приложения, установить его разрешается детям от 4 лет.
Стоит отметить, что Тиса — река, которая течет частично по границе между Украиной и Румынией и Венгрией. Ею часто пользуются военнообязанные, чтобы избежать мобилизации: на лодках или матрасах. Некоторые мужчины пытались пересечь границу вплавь, однако погибали. Их тела уносило на берег сильным течением.
С начала полномасштабной войны в Тисе погибли более 35 человек. В этом месяце Государственная пограничная служба сообщила, что на украинском берегу реки обнаружили еще одно тело.
Кстати, в Госпогранслужбе отреагировали на появление игры и отметили, что играть в игры можно, а переплывать Тису – нет.
Также в службе еще раз призывали не рисковать своей жизнью и здоровьем — не пытаться переплыть опасную реку.
Напомним, в мае из Тисы извлекли тела еще трех утоплеников: одному из погибших было всего 20 лет.
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