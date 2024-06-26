В Украине разработали новую игру, в которой можно переплыть реку Тису

На платформе App Store появилась новая игра под названием "Тиса".

Разработчики предлагают попробовать переплыть через Тису в формате игры и предупреждают, что это не так просто, ведь в реке сильное течение, которое не даст персонажу легко добраться до другого берега. Также можно соперничать с другими игроками и завоевывать места в рейтинге.

Согласно данным, указанным в меню приложения, установить его разрешается детям от 4 лет.

Стоит отметить, что Тиса — река, которая течет частично по границе между Украиной и Румынией и Венгрией. Ею часто пользуются военнообязанные, чтобы избежать мобилизации: на лодках или матрасах. Некоторые мужчины пытались пересечь границу вплавь, однако погибали. Их тела уносило на берег сильным течением.

С начала полномасштабной войны в Тисе погибли более 35 человек. В этом месяце Государственная пограничная служба сообщила, что на украинском берегу реки обнаружили еще одно тело.

Кстати, в Госпогранслужбе отреагировали на появление игры и отметили, что играть в игры можно, а переплывать Тису – нет.

Также в службе еще раз призывали не рисковать своей жизнью и здоровьем — не пытаться переплыть опасную реку.

Напомним, в мае из Тисы извлекли тела еще трех утоплеников: одному из погибших было всего 20 лет.

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