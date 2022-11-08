В Украине призывают 300 тысяч боевых комаров: Минобороны потролило россиян

В Украине начнут новую частичную мобилизацию.

В рамках новой мобилизации Минобороны планирует мобилизовать 300 тысяч боевых комаров. Так потроил россиян министр обороны Украины Алексей Резников.

Рабочее название проекта – «Москиты против московитов». Такой ответ Резников подготовил постоянному представителю России в ООН Небенге, который на заседании Совбеза ООН заявил, что в Украине есть боевые комары.

На Совбезе ООН Небензя заявил, что Украина с беспилотников сбрасывает комаров, являющихся переносчиками инфекций.

Согласно описанию такой беспилотник транспортирует в заданный район контейнер с большим количеством комаров – переносчиков инфекций – и высвобождает их. При укусе комары инфицируют атакованных людей возбудителями особо опасных заболеваний. Зараженный военнослужащий будет неспособен выполнять поставленные перед ним задачи», – заявил Небензя.

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