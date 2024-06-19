В Украине приняли законопроект о Военной полиции в первом чтении

Об этом сообщил Ярослав Железняк в публикации в Telegram.
Нардеп отметил, что ЗА проект выступило 247 парламентариев, а значит — в первом чтении законопроект был принят.
5 июня в Верховной Раде сняли с рассмотрения законопроект о создании Военной полиции, отметив, что его нужно доработать, однако после этого о его изменении не сообщалось.
В случае создания Военная полиция будет иметь ряд полномочий, в которые входят:
Также Военная полиция сможет осуществлять эвакуации, бороться с враждебными диверсионно-разведывательными группами на территории Украины, охранять военные объекты и ряд действий.
Отмечаем, что в первом чтении принимается содержание и положение законопроекта, его полное принятие происходит на третьем чтении.
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