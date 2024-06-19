В Украине приняли законопроект о Военной полиции в первом чтении

Сегодня, 19 июня, Верховная Рада рассмотрела законопроект о Военной полиции на его первом чтении.

Об этом сообщил Ярослав Железняк в публикации в Telegram.

Нардеп отметил, что ЗА проект выступило 247 парламентариев, а значит — в первом чтении законопроект был принят.

5 июня в Верховной Раде сняли с рассмотрения законопроект о создании Военной полиции, отметив, что его нужно доработать, однако после этого о его изменении не сообщалось.

В случае создания Военная полиция будет иметь ряд полномочий, в которые входят:

временно ограничивать или запрещать движение транспорта при задержании лиц, подозреваемых в совершении преступления, а также в случае угрозы жизни или здоровью людей;

останавливать транспортные средства (в частности, военные) для проверки документов;

проникать в жилище в случае неотложных случаев — угроза жизни людей или имущества, преследования лиц, подозреваемых в совершении преступления.

Также Военная полиция сможет осуществлять эвакуации, бороться с враждебными диверсионно-разведывательными группами на территории Украины, охранять военные объекты и ряд действий.

Отмечаем, что в первом чтении принимается содержание и положение законопроекта, его полное принятие происходит на третьем чтении.

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