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В Украине приняли законопроект о Военной полиции в первом чтении

Сегодня 12:03
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Сегодня, 19 июня, Верховная Рада рассмотрела законопроект о Военной полиции на его первом чтении.

Новости Днепра про В Украине приняли законопроект о Военной полиции в первом чтении

Об этом сообщил Ярослав Железняк в публикации в Telegram.

Нардеп отметил, что ЗА проект выступило 247 парламентариев, а значит — в первом чтении законопроект был принят.

5 июня в Верховной Раде сняли с рассмотрения законопроект о создании Военной полиции, отметив, что его нужно доработать, однако после этого о его изменении не сообщалось.

В случае создания Военная полиция будет иметь ряд полномочий, в которые входят:

  • временно ограничивать или запрещать движение транспорта при задержании лиц, подозреваемых в совершении преступления, а также в случае угрозы жизни или здоровью людей;
  • останавливать транспортные средства (в частности, военные) для проверки документов;
  • проникать в жилище в случае неотложных случаев — угроза жизни людей или имущества, преследования лиц, подозреваемых в совершении преступления.

Также Военная полиция сможет осуществлять эвакуации, бороться с враждебными диверсионно-разведывательными группами на территории Украины, охранять военные объекты и ряд действий.

Отмечаем, что в первом чтении принимается содержание и положение законопроекта, его полное принятие происходит на третьем чтении.

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