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  • В Украине проревизируют облэнерго из-за массовых жалоб на нарушение графиков: начнут с Днепра и области

В Украине проревизируют облэнерго из-за массовых жалоб на нарушение графиков: начнут с Днепра и области

Сегодня 12:14
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Госэнергонадзор анонсировал углубленную проверку применения графиков отключений.

Новости Днепра про В Украине проревизируют облэнерго из-за массовых жалоб на нарушение графиков: начнут с Днепра и области

Госэнергонадзор углубленно проревизирует облэнерго. В частности, проверят применение графиков почасовых отключений и справедливого распределения электроэнергии в областях. Начнут проверки из Днепропетровской области, откуда сейчас поступает больше жалоб.

Об этом сообщил глава Госэнергонадзора Руслан Слободян в эфире телемарафона.

Чиновник отметил, что есть несколько областей, где проведут проверку применения графиков почасового отключения.

На местах будет изучаться, как оператор системы распределения придерживался принципа социальной справедливости во время распределения электроэнергии, — отметил Руслан Слободян.

Сейчас больше всего жалоб на несправедливые отключения поступает с Днепропетровщины. Проверку начнут именно с этого региона, но в планах еще шесть областей. Какие облэнерго будут проверять следующими неизвестно.

Руслан Слободян отметил, что есть оправданные случаи, когда облэнерго могут не соблюдать графики, например, если произошли аварийные отключения, возникающие из-за перегрузки энергосистемы. Однако часто некоторые операторы системы распределения не совсем правильно применяли графики почасовых отключений без уважительной причины.

Это мы тщательно проверим. По результатам будут выданы соответствующие предписания об устранении нарушений с рекомендациями по дальнейшему их избеганию, – сообщил он.

Напомним, жители Днепра создали петицию против нерациональных отключений света.

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Новости Днепра про В Украине проревизируют облэнерго из-за массовых жалоб на нарушение графиков: начнут с Днепра и областиУкраїнська Новости Днепра про В Украине проревизируют облэнерго из-за массовых жалоб на нарушение графиков: начнут с Днепра и областиРусский

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