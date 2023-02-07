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В Украине продлили военное положение и мобилизацию еще на 90 дней

Сегодня 12:05
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Сегодня, 7 февраля, Верховная Рада Украины приняла законопроекты №8419 и №8420 о продлении срока действия военного положения и общей мобилизации.

Новости Днепра про В Украине продлили военное положение и мобилизацию еще на 90 дней

«ЗА» проголосовали 348 и 344 депутата соответственно.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

Действие будет продлено с 19 февраля 2023 года и продлится снова 90 дней, – отметил нардеп.

Напомним, это уже шестое голосование Парламента за военное положение с начала войны. До этого Рада уже одобряла подобные решения: 24 февраля, 15 марта, 21 апреля, 15 августа и 16 ноября.

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