В Украине предлагают отменить вечернюю и заочную формы получения высшего образования: что известно

В Украине могут отменить набор поступающих для получения степеней высшего образования бакалавра и магистра на вечерней и заочной форме.
Соответствующий законопроект №10092 зарегистрировали в Верховной Раде 27 сентября, а уже 28-го направили на рассмотрение Комитета.
Депутаты предлагают, чтобы в 2024 году университеты ориентировались на дистанционную и дуальную формы получения образования.
Мы предлагаем больше не проводить набор на заочную и вечернюю формы обучения, а развивать дистанционную и дуальную формы получения образования наряду с очной. Все, кто уже учатся на этих формах – будут продолжать до окончания учебы, – заявил председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак.
Известно, что инициаторами законопроекта стали народные депутаты Сергей Бабак, Георгий Мазурашу, Елена Лыс, Роман Грищук, Ирина Борзова и другие.
Этот документ, в частности, регулирует вопросы поступления в высшие учебные заведения в 2024 году, а также сдачу государственной итоговой аттестации.
Напомним, ранее мы писали, что к НМТ-2024 добавят еще один обязательный предмет.
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