В Украине появился новый праздник: какой именно и когда будем отмечать

Соответствующий указ подписал президент Украины Владимир Зеленский.
День прав человека установлен в Украине с целью утверждения и обеспечения прав и свобод человека, что является главной обязанностью государства, усиления консолидации украинского общества, — говорится в указе.
Документ подписан в поддержку решения Генеральной Ассамблеи ООН о праздновании 10 декабря Дня прав человека в честь принятия Всеобщей декларации прав человека.
В мире этот день отмечается с 1950 года.
Указ вступил в силу со дня его опубликования.
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