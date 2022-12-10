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В Украине появился новый праздник: какой именно и когда будем отмечать

Сегодня 20:27
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Теперь ежегодно 10 декабря в нашей стране будут отмечать День прав человека.

Новости Днепра про В Украине появился новый праздник: какой именно и когда будем отмечать

Соответствующий указ подписал президент Украины Владимир Зеленский.

День прав человека установлен в Украине с целью утверждения и обеспечения прав и свобод человека, что является главной обязанностью государства, усиления консолидации украинского общества, — говорится в указе.

Документ подписан в поддержку решения Генеральной Ассамблеи ООН о праздновании 10 декабря Дня прав человека в честь принятия Всеобщей декларации прав человека.

В мире этот день отмечается с 1950 года.

Указ вступил в силу со дня его опубликования.

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