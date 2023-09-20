В Украине появилась новая полезная услуга для водителей: как жители Днепра могут ею воспользоваться

Об этом идет речь в сообщении на сайте Министерства внутренних дел.
Теперь водители могут заказать повторную доставку водительского удостоверения. Правда, услуга платная. Как отметили в МВД, это полезна тем, кто по какой-то причине не забрал документы из почты.
Новая функция доступна в электронном кабинете водителя для всех жителей Украины. Цена – 192 грн с НДС.
Для того чтобы повторно получить удостоверение, нужно войти в Электронный кабинет, а именно в раздел «Карточка водителя», где есть услуга «Заказать». Далее нужно заполнить данные – имя, фамилию и адрес доставки. После этого – оплатить.
Водители могут оформить доставку документов несколько раз в течение года с даты заказа услуги по обмену водительского удостоверения. Затем документ вернут в сервисный центр МВД и уничтожат.
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