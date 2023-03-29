В Украине планируют с 1 июля вернуть налоги и проверки бизнеса

Налоговую систему Украины с 1 июля вернут до того состояния, как она функционировала до начала войны. Возвратятся налоговые проверки и штрафы.

Об этом сообщил председатель финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев во время телемарафона.

Как отметил депутат, «в среднем в месяц собираем налогов 80 млрд гривен, а на войну мы тратили 130 млрд гривен».

То есть остальные мы собираем за счет заимствований, облигаций. Наши партнеры не дают денег на безопасность и оборону, это деньги, которые мы должны собирать внутри страны, – сказал он.

Гетманцев сообщил, что конкретно предлагается отмена 2% налога с оборота, который был введен весной прошлого года и является альтернативой общей системе налогообложения.

Мы считаем, что он сыграл свою роль, и соглашаемся с МВФ, что его нужно отменять с 1 июля, – сказал депутат.

По его словам, также будут возобновлены документальные проверки и наказания за невыполнение налоговых обязанностей на тех территориях, где не идут военные действия.

Собственно этим и приводится налоговая система к тому состоянию, к тем правилам, которые существовали в мирное время до начала активной фазы войны, – сказал Гетманцев.

И добавил, что законопроект о возврате к старой налоговой системе уже написан.

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