В Украине планируют с 1 июля вернуть налоги и проверки бизнеса

Об этом сообщил председатель финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев во время телемарафона.
Как отметил депутат, «в среднем в месяц собираем налогов 80 млрд гривен, а на войну мы тратили 130 млрд гривен».
То есть остальные мы собираем за счет заимствований, облигаций. Наши партнеры не дают денег на безопасность и оборону, это деньги, которые мы должны собирать внутри страны, – сказал он.
Гетманцев сообщил, что конкретно предлагается отмена 2% налога с оборота, который был введен весной прошлого года и является альтернативой общей системе налогообложения.
Мы считаем, что он сыграл свою роль, и соглашаемся с МВФ, что его нужно отменять с 1 июля, – сказал депутат.
По его словам, также будут возобновлены документальные проверки и наказания за невыполнение налоговых обязанностей на тех территориях, где не идут военные действия.
Собственно этим и приводится налоговая система к тому состоянию, к тем правилам, которые существовали в мирное время до начала активной фазы войны, – сказал Гетманцев.
И добавил, что законопроект о возврате к старой налоговой системе уже написан.
Читайте також:
Автор:
На 92 году жизни умерла всемирно известная гимнастка, украинский тренер…
Экс-глава налоговой службы Киева Оксана Датий оспаривает увольнение в суде.
Россияне и так называемые "ополченцы" Донбасса продолжают воевать против Украины,…
Россия продолжает распространять фейки, чтобы дезинформировать украинское население.
Российские военные добились частичного успеха в районе Бахмута. В то время как украинские защитники уничтожили склад боеприпасов и два склада горюче-смазочных материалов врага.
Штормовая погода в Черном море привела к увеличению минной опасности. Волнами могут вынести опасные предметы вдоль всей береговой линии.
Наиболее дешевые дома в Днепре продают в Чечеловском, Новокодацком и АНД районах. В них проведены все коммуникации, во дворах есть место для авто, растут плодовые деревья и стоят различные постройки – от летней кухни до вольера для собак. Журналисты dnepr.info…
В Днепре с 1 апреля возобновляется оплата за парковку на семи площадках возле зон отдыха.
Врачи боролись за его жизнь больше недели.
В Каменском пьяный мужчина травмировался, когда упал в погреб.
На 92 году жизни умерла всемирно известная гимнастка, украинский тренер Альбина Дерюгина.
Экс-глава налоговой службы Киева Оксана Датий оспаривает увольнение в суде.
В Кривом Роге "накрыли" семейный наркобизнес.
В Днепре закончили ликвидацию банка, длившуюся 8 лет.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!