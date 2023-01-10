В Украине пересчитали плату за доставку газа: суммы в квитанциях шокируют

В Украине с 1 января изменился размер платы за доставку газа. У некоторых потребителей цифры в платежках увеличились почти вдвое. Однако сам тариф за кубометр не изменили.

Тариф у каждого облгаза свой. Он зависит и от длины труб, и от зарплат на предприятии, и от сопутствующих расходов.

Напомним, что тариф в Днепропетровской области составляет 1,512 грн по НДС.

Дело в том, что размер платы за доставку газа зависит от того, сколько газа вы использовали в прошлом году (с 1 октября одного года по 30 сентября следующего).

В 2022 году украинцы платили по объемам потребления с 1 октября 2020-го по 30 сентября 2021-го. А с 1 января 2023 года абонплата снова изменилась. Будем платить из расчета того газа, который израсходовали с октября 2021-го до конца сентября 2022-го. У кого-то цифры в платежках уменьшились, а у кого-то наоборот, выросли чуть ли не вдвое.

Поэтому, чем меньше газа вы будете использовать, тем меньше будете платить за его доставку.

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