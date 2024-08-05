В Украине обнаружили новый штамм коронавируса FLiRT: есть ли в Днепре

В июле в Украине зарегистрировали три случая нового субварианта коронавируса «Omicron» – «FliRT».

Три случая субварианта коронавируса «FLiRT» обнаружили на прошлой неделе: два в Киеве и один в Ивано-Франковской области. Заболели две женщины и мужчина старше 60 лет.

Об этом рассказал заместитель министра, главный государственный санитарный врач Игорь Кузин, сообщает Минздрав.

“Штамм FLiRT происходит от варианта Omicron. Из-за специфических мутации в белке-шипе вирус лучше связывается с клетками и избегает иммунного ответа. То есть «FLiRT» скорее поражает ослабленный иммунитет, а заболеть могут даже раньше вакцинироваться. Однако обретенный иммунитет после вакцинации снижает риски осложнений во время болезни”, — говорится в сообщении.

Там добавили, что специфической оценки опасности FLiRT от ВОЗ нет. Однако вакцины, используемые в мире против COVID-19, могут защитить от нового субварианта.

Вакцинироваться можно в пунктах прививки или в амбулатории через запись своего семейного врача. Информацию о ближайшем пункте вакцинации, их адресах и графике работы можно получить, позвонив в контакт-центр Минздрава по номеру 0 800 60 20 19.

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