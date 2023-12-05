В Украине начали появляться вакансии для работников авиации: связано ли это с открытием аэропорта «Борисполь»

Недавно украинцев обнадежили новостью: в Офисе президента заявили, что планируют открыть аэропорт "Борисполь" еще до окончания войны.

Позже на сайте поиска работы появились вакансии для работников авиации – ищут бортпроводников, инженеров-инструкторов Ми-8, пилотов, командиров воздушного судна.

Опубликовало их государственное авиационное предприятие «Украина».

Но вряд ли эти вакансии связаны с открытием «Борисполя», ведь, как указано на сайте самого ГАП «Украина», они не выполняют регулярные авиаперевозки, а занимаются исключительно рейсами по заказу (чартерными) и обслуживают высшее руководство государства.

Отметим, накануне советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в эфире телемарафона рассказал, при каких условиях могут открыть аэропорт «Борисполь».

По его словам, произойдет это тогда, «когда украинское небо будет полностью закрыто от российских дронов и ракет».

Ситуация с безопасностью сегодня еще полностью не урегулирована, но с точки зрения того, что должны думать о будущем, можно говорить о том, что аэропорты должны работать в Украине, – пояснил советник.

Однако, по его словам, открытие аэропорта – это «не вопрос завтрашнего дня».

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