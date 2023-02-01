В Украине могут мобилизовать мужчин, ограниченно пригодных к военной службе

Военнообязанные украинцы, которые по состоянию здоровья являются ограниченно пригодными для военной службы, могут быть мобилизованы.

Об этом сообщил начальник управления персонала штаба Командования Сухопутных войск ВСУ полковник Роман Горбач.

Те военнообязанные, которые ограниченно пригодны к военной службе в военное время, могут быть мобилизованы, но их служба будет проходить не в боевых частях, а в военных частях обеспечения, — сказал Горбач.

Он добавил, что указанная категория граждан также может проходить службу в учреждениях и учебных заведениях Министерства обороны, территориальных центрах комплектования и социальной поддержки, других небоевых подразделениях.

Напомним, ранее мы писали: Новые правила бронирования сотрудников от мобилизации: кто имеет право на отсрочку.

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