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  • В Украине могут мобилизовать мужчин, ограниченно пригодных к военной службе

В Украине могут мобилизовать мужчин, ограниченно пригодных к военной службе

Сегодня 19:30
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Военнообязанные украинцы, которые по состоянию здоровья являются ограниченно пригодными для военной службы, могут быть мобилизованы.

Новости Днепра про В Украине могут мобилизовать мужчин, ограниченно пригодных к военной службе

Об этом сообщил начальник управления персонала штаба Командования Сухопутных войск ВСУ полковник Роман Горбач.

Те военнообязанные, которые ограниченно пригодны к военной службе в военное время, могут быть мобилизованы, но их служба будет проходить не в боевых частях, а в военных частях обеспечения, — сказал Горбач.

Он добавил, что указанная категория граждан также может проходить службу в учреждениях и учебных заведениях Министерства обороны, территориальных центрах комплектования и социальной поддержки, других небоевых подразделениях.

Напомним, ранее мы писали: Новые правила бронирования сотрудников от мобилизации: кто имеет право на отсрочку.

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