В Украине меняют условия снятия наличных в банкоматах: что нового

Как это будет работать, и что это даст клиентам банков, рассказала пресс-служба НБУ.
Нацбанк требует от всех банков, работающих в Украине, чтобы они определились с отделениями, которые будут продолжать работу в случае продолжительного тотального блэкаута. Такие отделения должны быть в каждом регионе, где присутствует банк. И от каждого банка во время блэкаута должно быть не менее 35% работающих отделений. На базе этих банков будет создана система Power Banking – совокупность банков, в которых можно будет получить финансовые услуги в условиях длительного отключения света.
При этом все дежурные отделения должны быть оснащены:
Кроме того, они должны быть доукомплектованы дополнительным персоналом за счет тех отделений, которые в блэкаут не будут работать
НБУ предлагает всем банкам установить единые расширенные лимиты и отменить уплату дополнительной комиссии при снятии наличных в банкомате «не родного» банка.
«Это расширит возможности оперативного и удобного доступа граждан к своим средствам. Крупнейшие банки уже присоединились к этой инициативе», — говорится в сообщении.
При этом, если банкоматы отключатся, клиенты должны иметь возможность получить наличные деньги в кассе банка. Адреса всех работающих отделений банков должны быть в широком доступе.
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