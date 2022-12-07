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В Украине меняют условия снятия наличных в банкоматах: что нового

Сегодня 18:45
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Национальный банк Украины выдвинул жесткие требования к работе банков во время возможного блэкаута. Кроме того, НБУ инициировал внедрение "банкоматного национального роуминга".

Новости Днепра про В Украине меняют условия снятия наличных в банкоматах: что нового

Как это будет работать, и что это даст клиентам банков, рассказала пресс-служба НБУ.

Нацбанк требует от всех банков, работающих в Украине, чтобы они определились с отделениями, которые будут продолжать работу в случае продолжительного тотального блэкаута. Такие отделения должны быть в каждом регионе, где присутствует банк. И от каждого банка во время блэкаута должно быть не менее 35% работающих отделений. На базе этих банков будет создана система Power Banking – совокупность банков, в которых можно будет получить финансовые услуги в условиях длительного отключения света.

При этом все дежурные отделения должны быть оснащены:

  • автономными источниками питания, которые позволят им работать независимо от наличия электроэнергии;
  • спутниковыми средствами связи;
  • дополнительными терминалами и банкоматами;
  • увеличенным запасом налички.

Кроме того, они должны быть доукомплектованы дополнительным персоналом за счет тех отделений, которые в блэкаут не будут работать

НБУ предлагает всем банкам установить единые расширенные лимиты и отменить уплату дополнительной комиссии при снятии наличных в банкомате «не родного» банка.  

«Это расширит возможности оперативного и удобного доступа граждан к своим средствам. Крупнейшие банки уже присоединились к этой инициативе», — говорится в сообщении.

При этом, если банкоматы отключатся, клиенты должны иметь возможность получить наличные деньги в кассе банка. Адреса всех работающих отделений банков должны быть в широком доступе.

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Новости Днепра про В Украине меняют условия снятия наличных в банкоматах: что новогоУкраїнська Новости Днепра про В Украине меняют условия снятия наличных в банкоматах: что новогоРусский

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