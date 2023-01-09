В Украине лук подорожал в 3,4 раза: сколько стоит килограмм в Днепре

По данным аналитиков проекта EastFruit, репчатый лук с начала года подорожал на рынке в среднем на 12% в сравнении с предновогодней ценой. Большинство аграриев отгружают товар не дешевле 25-28 грн/кг.
Эксперты проекта назвали повышение стоимости продукта традиционным и сезонным, что связано с ограниченным производством. Фермеры сейчас почти закончили реализовать лук из необорудованных хранилищ, и предлагают более качественный лук дороже, поскольку наблюдается стабильно высокий спрос на продукцию.
Отмечено, что в результате нового подорожания лук стоит в среднем в 3,4 раза дороже по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Однако производители уверены, что продукт подорожает еще больше, потому что его запасы ограничены. Многие фермеры заявили, что при условиях нынешних темпов сбыта будут и дальше повышать цены.
Стало известно, как за последний месяц изменились цены на лук в крупных украинских супермаркетах. Килограмм репчатого лука в декабре стоил 32,64 грн. Сейчас же средняя стоимость составляет 34,17 грн. Самый дешевый овощ – в торговой сети Новус — 29,99 грн/кг.
В Днепре лук стоит от 30 до 49 грн. за кг.
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