В Украине хотят ввести серьезные штрафы за нарушение комендантского часа

Сьогодні ВР України у першому читанні ухвалила новий законопроєкт.

Он предусматривает серьезные штрафы за нарушение комендантского часа.

Для нарушителей штраф будет составлять от 8500 до 17000 грн.

При повторном нарушении сумма штрафа увеличится вдвое.

Для бизнеса – от 51 000 до 102 000 грн. Повторное нарушение – от 170 000 до 340 000 грн.

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