В Украине хотят сносить «хрущевки», а в Днепре их продают почти за миллион гривен

В Украине планируют сносить старые дома – «хрущевки» и панельные, которые считаются устаревшими. Владельцев квартир в этих домах будут отселять во временное жилье или предоставлять другое. Такой закон был принят в Верховной Раде в первом чтении.

Авторы документа отмечают, что в стране есть большое количество многоквартирных домов, предельный срок эксплуатации которых истек или истекает. Так, в 2019 году таких зданий насчитывалось более 30 тыс по всей Украине. В законопроекте сказано, что сносить и реконструировать будут те дома, которые признают устаревшими, но окончательное решение на местах остается за местной властью.

Законопроект пока что принят только в первом чтении. Возможно его ждет доработка. О том, что старые дома планируют сносить в Украине говорят уже несколько лет, но только на уровне идей. Будет ли принят этот документ и в какие нормы и «правила» в нем будут прописаны – покажет время. А пока «хрущевки» вполне себе отлично продаются на рынке недвижимости. Журналисты dnepr.info узнали, сколько стоят самые дешевые квартиры в пятиэтажках Днепра.

Купить квартиру в Чечеловском районе Днепра обойдется в 636 тыс грн. Жилье однокомнатное, общая его площадь 33 кв.м. Находится на первом этаже «хрущевки». Установлены счетчики. Квартира под ремонт. На окнах стоят решетки.

Однокомнатная квартира на проспекте Поля обойдется в 711 тыс грн. Она также находится на первом этаже 5-ти этажного дома. Общая площадь 29,5 кв.м. Продавец отмечает, что дом был построен до 1969 года. Коммунальные платежи зимой обойдутся в 1,8 тыс грн, летом – в 1,1 тыс грн. Квартире необходим ремонт.

Купить однокомнатную квартиру на 12 квартале в Днепре обойдется в 730 тыс грн. Помещение находится под самой крышей «хрущевки». Общая площадь 34 кв.м. Дом построен до 1969 года. Квартира продается под ремонт. Владелец отмечает, что дом «принадлежит» ОСББ, а крыша недавно капитально ремонтировалась.

Однокомнатная квартира на улице Артековской продается за 861 тыс грн. Находится на 3 этаже, общая площадь 30 кв.м. Автор объявления о продаже отмечает, что коммуналка летом обойдется в 800 грн, зимой в 1,8 тыс грн. Дом построен до 1979 года. Квартира утепленная, был капитальный ремонт, установлена новая проводка, вытяжка, канализация. Сделаны натяжные потолки и постелен ламинат на полу.

На улице Ирпеньской купить однокомнатную квартиру обойдется в 955 тыс грн. Общая площадь жилья 33,7 кв.м. Дом построен до 1989 года. Квартира находится на последнем этаже. В помещении был косметический ремонт. Новому владельцу достанется мебель, кондиционер и кладовая в подвале.

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