В Украине хотят продлить военное положение и мобилизацию: что известно

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроекты о продлении срока действия военного положения и всеобщей мобилизации.

Соответствующие законопроекты об утверждении указов президента Украины «О продлении срока действия военного положения в Украине» №8189 и «О продлении срока проведения общей мобилизации» №8190 зарегистрированы в парламенте. Тексты законопроектов пока отсутствуют на сайте Рады.

Как сообщил в своем Telegram нардеп Ярослав Железняк, решение может быть принято уже на ближайшем пленарном заседании. По его словам, военное положение в Украине и всеобщая мобилизация могут быть продлены еще на 90 дней — то есть до 19 февраля 2023 года.

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