Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

В Украине хотят продлить военное положение и мобилизацию: что известно

Сегодня 10:26
просмотров

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроекты о продлении срока действия военного положения и всеобщей мобилизации.

Новости Днепра про В Украине хотят продлить военное положение и мобилизацию: что известно

Соответствующие законопроекты об утверждении указов президента Украины «О продлении срока действия военного положения в Украине» №8189 и «О продлении срока проведения общей мобилизации» №8190 зарегистрированы в парламенте. Тексты законопроектов пока отсутствуют на сайте Рады.

Новости Днепра про В Украине хотят продлить военное положение и мобилизацию: что известно

Как сообщил в своем Telegram нардеп Ярослав Железняк, решение может быть принято уже на ближайшем пленарном заседании. По его словам, военное положение в Украине и всеобщая мобилизация могут быть продлены еще на 90 дней — то есть до 19 февраля 2023 года.

Читайте также:

Новости Днепра про В Украине хотят продлить военное положение и мобилизацию: что известноУкраїнська Новости Днепра про В Украине хотят продлить военное положение и мобилизацию: что известноРусский

Автор:


# # # # # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Возрождение “Мрії”: Украина начала строить новый самолет Ан-225
    Новости Украины
    Вчера 10:33
    Возрождение “Мрії”: Украина начала строить новый самолет Ан-225

    Украина начала строительство второго самолета модели Ан-225 “Мрія".

    Целевая мобилизация: к каким работам привлекут призывников из Днепра
    Новости Днепра
    Вчера 09:00
    Целевая мобилизация: к каким работам привлекут призывников из Днепра

    Одним из способов привлечения трудоспособных лиц к общественно полезным работам…

    Еще одну категорию украинцев хотят освободить от мобилизации: есть законопроект
    Новости Украины
    07.11.2022 14:16
    Еще одну категорию украинцев хотят освободить от мобилизации: есть законопроект

    В Верховной Раде хотят освободить от мобилизации еще одну категорию…

    У соседа есть свет, а у меня — нет: энергетики объяснили, почему в некоторых домах не выключают электричество
    Новости Днепра
    07.11.2022 11:37
    У соседа есть свет, а у меня — нет: энергетики объяснили, почему в некоторых домах не выключают электричество

    Часто так бывает, что на одной улице при отключениях электричества…

    Последние новости

    В Генштабе ВСУ рассказали о ситуации на фронтах и отбитых вражеских штурмах
    В Генштабе ВСУ рассказали о ситуации на фронтах и отбитых вражеских штурмах

    Силы обороны Украины за прошедшие сутки отразили атаки российских оккупантов в районе 14 населенных пунктов на Донбассе. Захватчики продолжают вести обстрелы почти на всех оперативных направлениях.

    Сегодня 10:00
    просмотров
    В Днепре разоблачили сеть мошеннических сall-центров
    В Днепре разоблачили сеть мошеннических сall-центров

    У Дніпрі правоохоронці зупинили роботу п'яти сall-центрів, у яких працювало 100 осіб, включаючи дітей та людей без громадянства.

    Сегодня 09:30
    просмотров
    В Кривом Роге водитель грузовика попал в тюрьму на 8 лет за смертельное ДТП
    В Кривом Роге водитель грузовика попал в тюрьму на 8 лет за смертельное ДТП

    Суд признал виновным в смертельной аварии водителя из Кривого Рога, который на грузовике сбил женщину и ее маленького ребенка.

    Сегодня 09:00
    0
    просмотров
    Массированная атака дронов на Днепр: есть разрушения и раненые
    Массированная атака дронов на Днепр: есть разрушения и раненые

    В ночь на 9 ноября российская армия направила на Днепропетровщину дроны-камикадзе. Пять дронов нашим силам ПВО удалось успешно ликвидировать. К сожалению, не обошлось без попаданий и раненых.

    Сегодня 08:30
    просмотров
    В Днепропетровской области мужчина создал нарколабораторию в гараже
    В Днепропетровской области мужчина создал нарколабораторию в гараже

    В Терновке Днепропетровской области мужчина обустроил нарколабораторию в собственном гараже, производил там психотропы и продавал их.

    Сегодня 08:00
    просмотров
    Война забирает лучших: Никополь потерял Героя
    Война забирает лучших: Никополь потерял Героя

    Никополь потерял еще одного Героя в войне. Прощание с Защитником состоится сегодня, 9 ноября.

    Сегодня 07:15
    просмотров
    В Павлограде мужчина всадил нож в сына подруги
    В Павлограде мужчина всадил нож в сына подруги

    В Павлограде местный житель чуть не убил сына своей подруги, находясь у нее в гостях.

    Сегодня 06:45
    просмотров
    Погода на 9 ноября: в Днепре облачно с прояснениями
    Погода на 9 ноября: в Днепре облачно с прояснениями

    Одевайтесь теплее, друзья!

    Сегодня 06:15
    0
    просмотров
    РФ наступает на Донбассе, а ВСУ атаковали 12 районов сосредоточения оккупантов, — Генштаб
    РФ наступает на Донбассе, а ВСУ атаковали 12 районов сосредоточения оккупантов, — Генштаб

    Россияне продолжают вести наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. А ВСУ атаковали 12 районов сосредоточения личного состава врага.

    Вчера 22:00
    просмотров
    Ракетный артиллерийский обстрел: как прошел день в Днепропетровской области
    Ракетный артиллерийский обстрел: как прошел день в Днепропетровской области

    Во вторник, 8 ноября, на 258-й день войны на Украине, противник продолжил обстрел Днепропетровской области.

    Вчера 21:15
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх