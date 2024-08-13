В Украине хотят объединить два школьных предмета: какие именно

Министерство образования Украины размышляет над тем, чтобы совместить два школьных предмета «История Украины» и «Всемирная история» в единый учебный курс. Об этом говорится в соответствующем приказе ведомства «Концептуальные основы реформирования исторического образования в системе общего среднего образования».
Инициаторы утверждают, что причиной таких изменений новое видение истории Украины как органической составляющей европейской и мировой истории.
Под влиянием российско-украинской войны и связанных с ней трансформаций международных отношений Украина оказалась в эпицентре геополитических процессов. Это побуждает к более выразительному взгляду на Историю Украины как неотъемлемой составляющей европейской и мировой истории. В системе общего среднего образования такой подход должен быть реализован путем введения единого общеобразовательного курса истории, ключевым измерением которого будет взаимодействие Украины и мира в исторической ретроспективе, – говорится в документе.
Также таким образом планируется упростить преподавание для учителей.
Курс истории предоставит дополнительные преимущества также для учительства, например: возможность руководить учебным процессом, эффективно используя часы учебных занятий; сосредоточиться на основных вопросах содержания; сделать обучение истории содержательно и интеллектуально более заполненным; быстрее достигать учебных целей, то есть реализовывать более компетентный подход; высвободить время для обсуждений и выполнения учащимися / учащимися практических задач, в частности для реализации учебных проектов; дифференцировать обучение в соответствии с интересами ученичества; оперировать полнотой собственных знаний и опыта, – говорится в тексте приказа.
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