В Украине хотят объединить два школьных предмета: какие именно

Два предмета могут быть объединены в один курс.

Министерство образования Украины размышляет над тем, чтобы совместить два школьных предмета «История Украины» и «Всемирная история» в единый учебный курс. Об этом говорится в соответствующем приказе ведомства «Концептуальные основы реформирования исторического образования в системе общего среднего образования».

Инициаторы утверждают, что причиной таких изменений новое видение истории Украины как органической составляющей европейской и мировой истории.

Под влиянием российско-украинской войны и связанных с ней трансформаций международных отношений Украина оказалась в эпицентре геополитических процессов. Это побуждает к более выразительному взгляду на Историю Украины как неотъемлемой составляющей европейской и мировой истории. В системе общего среднего образования такой подход должен быть реализован путем введения единого общеобразовательного курса истории, ключевым измерением которого будет взаимодействие Украины и мира в исторической ретроспективе, – говорится в документе.

Также таким образом планируется упростить преподавание для учителей.

Курс истории предоставит дополнительные преимущества также для учительства, например: возможность руководить учебным процессом, эффективно используя часы учебных занятий; сосредоточиться на основных вопросах содержания; сделать обучение истории содержательно и интеллектуально более заполненным; быстрее достигать учебных целей, то есть реализовывать более компетентный подход; высвободить время для обсуждений и выполнения учащимися / учащимися практических задач, в частности для реализации учебных проектов; дифференцировать обучение в соответствии с интересами ученичества; оперировать полнотой собственных знаний и опыта, – говорится в тексте приказа.

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