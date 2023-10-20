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В Украине будут наказывать за использование названий «шампанское» и «коньяк»

Сегодня 14:52
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В Украине хотят наказывать производителей алкогольных напитков за употребление названий "коньяк" и "шампанское".

Новости Днепра про В Украине будут наказывать за использование названий

В 2019 году в Раде приняли закон о «географических брендах», которым запрещалось использование производителями продуктов питания и алкоголя названий, официально зарегистрированных брендов, но которые у нас прижились, как общие названия. Тогда с полок исчезли «шампанское» и сыры «фета».

Теперь Кабмин хочет штрафовать производителей, до сих пор использующих названия зарегистрированных брендов. Об этом говорится в проекте закона №10162.

Если правки будут внесены, то производителей, нарушающих законы в сфере географических указаний спиртных напитков, будут штрафовать.

В частности, аллюзия (прямая или косвенная ссылка на одно или несколько официальных названий спиртных напитков или географических указаний спиртных напитков во время описания, представления, маркировки пищевых продуктов и спиртных напитков) предусматривает штраф в размере от 20 до 50 необлагаемым налогом минимумов доходов граждан (от 340 гривен до 850 гривен).

Таким образом, Украина будет соблюдать нормы ЕС, касающиеся общих правил определения, описания, представления и маркировки спиртных напитков, правил использования официальных названий спиртных напитков, особенности использования и защиты географических указаний спиртных напитков.

Новости Днепра про В Украине будут наказывать за использование названий

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