В Украине будут наказывать за использование названий «шампанское» и «коньяк»

В 2019 году в Раде приняли закон о «географических брендах», которым запрещалось использование производителями продуктов питания и алкоголя названий, официально зарегистрированных брендов, но которые у нас прижились, как общие названия. Тогда с полок исчезли «шампанское» и сыры «фета».
Теперь Кабмин хочет штрафовать производителей, до сих пор использующих названия зарегистрированных брендов. Об этом говорится в проекте закона №10162.
Если правки будут внесены, то производителей, нарушающих законы в сфере географических указаний спиртных напитков, будут штрафовать.
В частности, аллюзия (прямая или косвенная ссылка на одно или несколько официальных названий спиртных напитков или географических указаний спиртных напитков во время описания, представления, маркировки пищевых продуктов и спиртных напитков) предусматривает штраф в размере от 20 до 50 необлагаемым налогом минимумов доходов граждан (от 340 гривен до 850 гривен).
Таким образом, Украина будет соблюдать нормы ЕС, касающиеся общих правил определения, описания, представления и маркировки спиртных напитков, правил использования официальных названий спиртных напитков, особенности использования и защиты географических указаний спиртных напитков.
Читайте также:
Автор:
Вчера вечером, 12 октября, на проспекте Гагарина произошла ужасная авария.
На территории Днепропетровской области планируют построить Индустриальный парк.
В Днепре спасают отравившегося алкоголем подростка.
29 августа в Днепре на проспекте Ивана Мазепы произошла смертельная…
Журналисты dnepr.info собрали подборку ТОП-10 исторических мест неподалеку Днепра. Казацкое кладбище и остатки крепости Село Старые Кодаки находятся рядом с местом, где в 1635 году была построена крепость Кодак. Находилась она возле одного из порогов Днепра. Целью крепости было преградить…
Мошеннику удалось выманить почти 3 тыс. гривен у десяти пострадавших.
Курьезная ситуация произошла в Кривом Роге.
Известная актриса Сара Джессика Паркер спродюсирует фильм об украинских артистах балета.
В Новомосковске, что на Днепропетровщине "скорая" трижды в день приезжала к пьяному 17-летнему парню.
Сохраняйте спокойствие!
На вокзале в Днепре задержан мужчина, который перевозил оружие.
Сделайте дома запасы питьевой и технической воды!
В Никополе на Днепропетровщине ходят слухи о вероятной подготовке к эвакуации горожан.
Редкое для степной части Украины растение удалось найти криворожскому биологу.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!