В Украине беременных женщин будут отправлять на фронт: в сети распространяется фейк

Пожалуйста, доверяйте только проверенным источникам!

Различные российские СМИ и Telegram-каналы распространяют информацию о том, что «из-за провала контрнаступления украинские власти приняли решение отправлять на фронт даже беременных женщин». Для них даже якобы создали специальный бронежилет.

Но это еще один фейк российских пропагандистов.

Об этом сообщили в Telegram-канале «Стоп фейк Днепр».

Отмечается, что в Украине не проводится обязательная мобилизация женщин, более того, беременных. Стать военнослужащей можно только добровольно. А беременность – законное основание для увольнения из армии по собственному желанию.

Что касается бронежилета – в Киеве недавно презентовали анатомический женский бронекостюм под названием «Рута Люта», однако он не является «бронежилетом для беременных». Это стандартная военная амуниция, подогнанная под женские анатомические и физиологические параметры.

Необходимость создания такого костюма назрела давно, ведь в рядах ВСУ служит около 42 тысяч женщин, из которых ориентировочно пять тысяч выполняют боевые задания. А мужские бронежилеты не имеют анатомического изгиба в районе грудной клетки, поэтому опасны для женщин, — отмечают в Telegram-канале «Стоп фейк Днепр».

Пожалуйста, проверяйте информацию и доверяйте только официальным источникам!

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