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  • В Украине 1 копейку продают более чем за 1 тыс. долларов: в чем особенность монеты

В Украине 1 копейку продают более чем за 1 тыс. долларов: в чем особенность монеты

Сегодня 06:45
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В Украине монету номиналом 1 копейка 2010 года выпуска продают за 39 750 грн (более 1 000 долларов). Ее особенностью является материал чеканки – вместо обычной нержавеющей стали монета изготовлена из серебра.

Новости Днепра про В Украине 1 копейку продают более чем за 1 тыс. долларов: в чем особенность монеты

По данным продавца уникальной монеты, реставрации она не поддавалась, дефектов не имеет, что видно по фото. 1-копеечная монета выглядит как новая.

Как и на всех монетах этого номинала, на ее реверсе изображен номинал «1 копійка», вокруг номинала — стилизованный венок из листьев и ягод. Гурт монеты — гладкий. 

На лицевой стороне (аверсе) монеты в центре размещено изображение малого государственного герба Украины — тризуба, обрамленного с двух сторон орнаментом из двух дубовых листков и двух колосков. От каждого колоска вертикально вверх выходят по три ости. Над гербом надпись «УКРАЇНА», а под гербом — год чеканки монеты — 2010.

Новости Днепра про В Украине 1 копейку продают более чем за 1 тыс. долларов: в чем особенность монеты

Новости Днепра про В Украине 1 копейку продают более чем за 1 тыс. долларов: в чем особенность монеты

Как известно, с 1 октября 2019 года монеты номиналом 1 копейка были выведены из обращения.

Дорого еще можно продать 1-копеечные монеты 1994 года, которые чеканились из нержавеющей стали. Они не были в обороте – тираж оказался маленьким, потому цены на них высокие.

Источник: https://biz.today.ua/

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Новости Днепра про В Украине 1 копейку продают более чем за 1 тыс. долларов: в чем особенность монетыУкраїнська Новости Днепра про В Украине 1 копейку продают более чем за 1 тыс. долларов: в чем особенность монетыРусский

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