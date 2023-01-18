В Украине 1 копейку продают более чем за 1 тыс. долларов: в чем особенность монеты

По данным продавца уникальной монеты, реставрации она не поддавалась, дефектов не имеет, что видно по фото. 1-копеечная монета выглядит как новая.
Как и на всех монетах этого номинала, на ее реверсе изображен номинал «1 копійка», вокруг номинала — стилизованный венок из листьев и ягод. Гурт монеты — гладкий.
На лицевой стороне (аверсе) монеты в центре размещено изображение малого государственного герба Украины — тризуба, обрамленного с двух сторон орнаментом из двух дубовых листков и двух колосков. От каждого колоска вертикально вверх выходят по три ости. Над гербом надпись «УКРАЇНА», а под гербом — год чеканки монеты — 2010.
Как известно, с 1 октября 2019 года монеты номиналом 1 копейка были выведены из обращения.
Дорого еще можно продать 1-копеечные монеты 1994 года, которые чеканились из нержавеющей стали. Они не были в обороте – тираж оказался маленьким, потому цены на них высокие.
Источник: https://biz.today.ua/
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