В тюрьме Днепропетровщины ФСБ «перекинуло» завербованных заключенных из так называемой ЛНР

Они должны были досидеть свой срок и после освобождения работать на ФСБ.

Об этом рассказали в пресс-службе СБУ.

По данным СБУ, на подконтрольную Украине территорию перебросили завербованных зеков из так называемой ЛНР. Агенты российской ФСБ посоветовали находящимся в тюрьмах Луганской области заключенным, попросить о переводе в исправительные учреждения Днепропетровщины, Киевщины, Харьковщины и Черниговщины.

7 мужчин оставалось совсем недолго до конца срока, поэтому по плану ФСБ они должны были досидеть в тюрьме, а после освобождения должны были работать против Украины.

Но СБУ сработало на опережение, поэтому план ФСБ не удался. Сообщается, что куратором операции являлся начальник оперативной части исправительной колонии в так называемой ЛНР.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: