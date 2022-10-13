В тюрьме Днепропетровщины ФСБ «перекинуло» завербованных заключенных из так называемой ЛНР

Об этом рассказали в пресс-службе СБУ.
По данным СБУ, на подконтрольную Украине территорию перебросили завербованных зеков из так называемой ЛНР. Агенты российской ФСБ посоветовали находящимся в тюрьмах Луганской области заключенным, попросить о переводе в исправительные учреждения Днепропетровщины, Киевщины, Харьковщины и Черниговщины.
7 мужчин оставалось совсем недолго до конца срока, поэтому по плану ФСБ они должны были досидеть в тюрьме, а после освобождения должны были работать против Украины.
Но СБУ сработало на опережение, поэтому план ФСБ не удался. Сообщается, что куратором операции являлся начальник оперативной части исправительной колонии в так называемой ЛНР.
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