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В Турции зафиксировали новые землетрясения

Сегодня 14:39
просмотров

Сегодня, 8 февраля, в Турции снова произошли новые землетрясения на юге и в центре страны.
Новости Днепра про В Турции зафиксировали новые землетрясения

Последствия землетрясения от 6 февраля.

Об этом сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

За последние шесть часов в центральной и южной части Турции зарегистрировали около восьми новых землетрясений. Магнитуда сильнейшего из них составила 5,4 балла.

Новости Днепра про В Турции зафиксировали новые землетрясения

Новости Днепра про В Турции зафиксировали новые землетрясения

Сейсмологи продолжают фиксировать землетрясения в Турции и Сирии, однако они не такие мощные, как те, что были 6 февраля.

Напомним, в понедельник в этих двух странах произошли землетрясения магнитудой более 7 баллов. К сожалению, уже известно о 9638 погибших.

В Турции погибли 7108 человек, еще 40 910 получили ранения. В регионах Сирии – не менее 2530 погибших и 4645 раненых.

Разбор завалов продолжается.

Новости Днепра про В Турции зафиксировали новые землетрясения

Последствия землетрясения от 6 февраля.

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