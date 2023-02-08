В Турции зафиксировали новые землетрясения

Об этом сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
За последние шесть часов в центральной и южной части Турции зарегистрировали около восьми новых землетрясений. Магнитуда сильнейшего из них составила 5,4 балла.
Сейсмологи продолжают фиксировать землетрясения в Турции и Сирии, однако они не такие мощные, как те, что были 6 февраля.
Напомним, в понедельник в этих двух странах произошли землетрясения магнитудой более 7 баллов. К сожалению, уже известно о 9638 погибших.
В Турции погибли 7108 человек, еще 40 910 получили ранения. В регионах Сирии – не менее 2530 погибших и 4645 раненых.
Разбор завалов продолжается.
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Александра Лучка
Автор:
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