В Турции спасли женщину, пробывшую под завалами после землетрясения 205 часов

Напомним, 6 февраля в приграничных районах Турции и Сирии произошли землетрясения силой более 7 баллов. К сожалению, количество погибших в этих странах уже приближается к 40 тысячам человек.

Женщину зовут Муну Дабул. Ее сразу же госпитализировали. Пока неизвестно, в каком она состоянии.

В турецком городе Кахраманмараш, который очень сильно пострадал от землетрясений 6 февраля, из-под завалов достали женщину.

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