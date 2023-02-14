В Турции спасли женщину, пробывшую под завалами после землетрясения 205 часов

Она пробыла в «бетонной ловушке» 205 часов.
Об этом сообщает издание Аnadolu.
Женщину зовут Муну Дабул. Ее сразу же госпитализировали. Пока неизвестно, в каком она состоянии.
Напомним, 6 февраля в приграничных районах Турции и Сирии произошли землетрясения силой более 7 баллов. К сожалению, количество погибших в этих странах уже приближается к 40 тысячам человек.
Ранее мы писали, что в Турции спасли двухмесячного малыша, пробывшего под завалами 128 часов. Также известно, что в Турции в результате землетрясения погибла семья из Запорожья.
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Автор:
В Турции погибла семья из Украины.
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6 февраля Турцию и Сирию потрясли мощные землетрясения.
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