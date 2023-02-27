В тумане посреди реки: на Победе, где утонул человек, на лед снова вышли рыбаки (ФОТО)

Даже +8 и туман не остановили днепровских рыбаков, которые в очередной раз вышли на лед. Более десятка ценителей экстремальной рыбалки заметили на Косе возле жилмассива Победа. Об этом сообщает Dnepr.info с места происшествия.
Прочность льда вы можете увидеть на фото.
Отметим, что на прошлой неделе здесь нашли тело утонувшего в реке мужчины. Тогда жители Днепра обратились к спасателям, потому что увидели вещи, которые лежали возле проруби. Чрезвычайники достали тело утопленника из-под льда в 10 метрах от берега.
Напомним, вчера рыбаков-экстремалов видели на Красном Камне. В «Ситуационном центре Днепра» опубликовали записи с камер видеонаблюдения, где видно с десяток вышедших на тонкий лед людей.
Не рискуйте своей жизнью.
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