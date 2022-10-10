В центре ракетного удара в Днепре оказались 20 человек: в каком состоянии пострадали

Утром 10 октября Днепр атаковали российские ракеты

Одна разорвалась вблизи пассажирского автобуса.

Известно о 20 пострадавших – это люди, оказавшиеся в эпицентре взрыва. 15 днепрян сейчас находятся в больнице. У них черепномозговые травмы, травмы грудной клетки и брюшной полости. Много ранений из-за обломков стекла. 4 человека в тяжелом состоянии; 5 на амбулаторном лечении.

Сначала сообщалось о трех погибших, однако недавно сообщили, что количество умерших увеличилось до четырех.

В АТП сообщили, что водитель автобуса, 1960 года, сейчас в реанимации. Его прооперировали, пишет ДніпроTV.

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