В центре Кривого Рога 18-летний водитель насмерть сбил прохожего (ФОТО)

В субботу, 29 апреля, в Кривом Роге на улице Лермонтова произошло смертельное ДТП. Там автомобиль Toyota Camry наехал на мужчину, который переходил дорогу в неустановленном для этого месте.

От полученных травм прохожий погиб на месте. Фотографиями с места событий поделился сайт «Свои. Кривой Рог».

По предварительной информации, 18-летний водитель Toyota Camry не заметил мужчину, который пытался перейти дорогу в неположенном месте. Свидетели утверждают, что 39-летний погибший был пьян.

В иномарке, кроме водителя, находился также 17-летний пассажир.

Обстоятельства ДТП выясняют следователь и патрульные.

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