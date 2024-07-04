В центре Днепра заметили неконтролируемо «выплевывающий» чеки паркомат (ВИДЕО)

Паркомат в центре Днепра неконтролируемо печатал чеки.

Вблизи Меноры заметили паркомат, который словно сошел с ума. Прибор, который используют для оплаты парковки, неконтролируемо разбрасывал чеки. Гаджет один за другим печатал бумажки, которые просто падали на землю.

Днепряне шутят, что это первый случай «восстания машин», и паркомат таким образом выражает протест.

Видео с доказательствами выложили в сети. Люди предполагают, что из-за жары техника не выдержала нагрузки и сломалась. Что именно вышло из строя и почему паркомат неконтролируемо печатал чеки, пока не известно.

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