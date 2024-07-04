В центре Днепра заметили неконтролируемо «выплевывающий» чеки паркомат (ВИДЕО)

Вблизи Меноры заметили паркомат, который словно сошел с ума. Прибор, который используют для оплаты парковки, неконтролируемо разбрасывал чеки. Гаджет один за другим печатал бумажки, которые просто падали на землю.
Днепряне шутят, что это первый случай «восстания машин», и паркомат таким образом выражает протест.
Видео с доказательствами выложили в сети.
Люди предполагают, что из-за жары техника не выдержала нагрузки и сломалась. Что именно вышло из строя и почему паркомат неконтролируемо печатал чеки, пока не известно.
Читайте также:
Автор:
В Днепре после атак врага пострадало и скрылось большое количество…
В Днепре уже работает ТРК "Аполло", потерпевший разрушения вчера, 3…
После Второй мировой войны в Днепре все массово реконструировалось и…
В Днепре в больницах находятся 8 пострадавших в результате ракетных…
В Днепре после атак врага пострадало и скрылось большое количество домашних животных.
В Днепре уже работает ТРК "Аполло", потерпевший разрушения вчера, 3 июля, из-за ракетной атаки.
После Второй мировой войны в Днепре все массово реконструировалось и восстанавливалось. Парк Глобы не стал исключением. Во время боев за город он сильно пострадал. Первое, что сделали в парке – восстановили детскую железную дорогу, а потом начали восстановление и установку…
В Днепре в больницах находятся 8 пострадавших в результате ракетных обстрелов 3 июля.
Наступного тижня Україну накриє аномальна спека.
Блогер из Днепра нашел фрагмент надгробной плиты на пропавшем кладбище немецкой колонии Йозефсталь, которая находилась на территории Днепропетровской области.
В Днепре снова зафиксировали новый температурный рекорд.
От вражеского удара по Никопольщине пострадало уже семь человек.
Разоблачили агентов сети фсб, которая действовала в Днепропетровской и Одесской областях.
Днепропетровщине выделят средства на ремонт важных для обороны дорог.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!