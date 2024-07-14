В центре Днепра загорелся пассажирский автобус

Сегодня в Шевченковском районе города Днепр произошел пожар.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.

14 июля в 09:27 в Службу спасения «101» поступило сообщение о возгорании автобуса по улице Королевы Елизаветы Второй Шевченковского района города Днепр. Прибывшие по адресу спасатели установили, что пожар возник в моторном отсеке находившегося на временной остановке пассажирского автобуса «Mercedes-Benz», — говорится в сообщении спасателей.

Пожарные ликвидировали возгорание менее чем за пол часа. Погибших и травмированных нет.

К сожалению, количество пожаров может участиться из-за аномальной жары в городе. Сейчас в Днепре +34 градуса тепла.

Сегодня мы писали о пожаре на улице Измаиловской.

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