В центре Днепра из горящего дома спасли двух людей

Сильный пожар охватил дом на улице Менахем-Мендл Шнеерсона в Днепре ночью 30 марта.

Об этом сообщает ГУ ГСЧС в Днепропетровской области.

Сообщение о пожаре в двухэтажном доме поступило на линию «101» в 00:30. На место были направлены три дежурные отделения спасателей.

На момент прибытия чрезвычайников огонь охватил первый и второй этажи дома с 5 квартирами. К тушению пожара решили привлечь еще одно отделение спасателей.

Из квартиры на 2 этаже сотрудники ГСЧС спасли двух человек и передали их медикам. С отравлением продуктами горения и в тяжелом состоянии они были доставлены в больницу.

Огонь уничтожил крышу, перекрытие дома, домашнее имущество в квартирах и повредил отделку стен дома и автомобиль «Volvo 360». Общая площадь пожара составила 250 кв. м.

В 02:04 пожар локализовали и в 02:48 ликвидировали.

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