Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • В центре Днепра возле театра произошла поножовщина: двоих раненых госпитализировали

В центре Днепра возле театра произошла поножовщина: двоих раненых госпитализировали

Сегодня 12:50
просмотров

В Днепре на Воскресенской возле театра имени Шевченко произошла поножовщина.

Новости Днепра про В центре Днепра возле театра произошла поножовщина: двоих раненых госпитализировали

Предварительно известно, что между двумя незнакомыми мужчинами возник конфликт. Во время ссоры один из них достал нож и стал наносить удары другому.

Об этом сообщает «Днепр Оперативный».

Разнимать драку между мужчинами выбежал охранник и тоже получил ножевые ранения.

На место вызвали правоохранителей и медиков. Обоих пострадавших госпитализировали, а нападавшего задержали.

Все обстоятельства произошедшего будут устанавливать правоохранители.

Читайте также:

Новости Днепра про В центре Днепра возле театра произошла поножовщина: двоих раненых госпитализировалиУкраїнська Новости Днепра про В центре Днепра возле театра произошла поножовщина: двоих раненых госпитализировалиРусский

Автор:


# # # # # # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Копали могилу: на одном из кладбищ Днепра нашли артиллерийский снаряд
    Новости Днепра
    Сегодня 12:06
    Копали могилу: на одном из кладбищ Днепра нашли артиллерийский снаряд

    Если вы увидите подозрительный предмет, ни в коем случае не…

    В Днепре горела квартира в пятиэтажке: пожарные спасли мужчину
    Новости Днепра
    Сегодня 10:57
    В Днепре горела квартира в пятиэтажке: пожарные спасли мужчину

    Вчера, 9 июня, в 17:48 на линию «101» сообщили о…

    В Днепре заминировали все магазины «Ашан»: что известно
    Новости Днепра
    Сегодня 09:56
    В Днепре заминировали все магазины «Ашан»: что известно

    "Минеры" не спят.

    Где сегодня в Днепре не будет света 9 часов: все адреса
    Новости Днепра
    Сегодня 09:02
    Где сегодня в Днепре не будет света 9 часов: все адреса

    Сегодня, 10 июня, некоторые жители Днепра остались без света.

    Последние новости

    В Днепре на Победе возле Бартоломео произошел пожар: комментарий ГСЧС
    В Днепре на Победе возле Бартоломео произошел пожар: комментарий ГСЧС

    Сегодня, 10 июня, на жилом массиве Победа возле Бартоломео местные жители заметили открытый огонь и клубы дыма.

    Сегодня 14:50
    0
    просмотров
    В Днепре на Победе возле Бартоломео заметили клубы дыма и открытое пламя: что известно
    В Днепре на Победе возле Бартоломео заметили клубы дыма и открытое пламя: что известно

    Огонь пытаются потушить.

    Сегодня 13:49
    1
    просмотров
    Копали могилу: на одном из кладбищ Днепра нашли артиллерийский снаряд
    Копали могилу: на одном из кладбищ Днепра нашли артиллерийский снаряд

    Если вы увидите подозрительный предмет, ни в коем случае не трогайте его, а сразу звоните в полицию или Службу спасения.

    Сегодня 12:06
    0
    просмотров
    Под Днепром на трассе Daewoo врезался в отбойник: пострадавших госпитализировали
    Под Днепром на трассе Daewoo врезался в отбойник: пострадавших госпитализировали

    Сегодня утром, 10 июня, на трассе недалеко от села Братское произошла авария.

    Сегодня 11:25
    0
    просмотров
    В Днепре горела квартира в пятиэтажке: пожарные спасли мужчину
    В Днепре горела квартира в пятиэтажке: пожарные спасли мужчину

    Вчера, 9 июня, в 17:48 на линию «101» сообщили о возгорании квартиры в пятиэтажном жилом доме на Новокодацкой площади.

    Сегодня 10:57
    0
    просмотров
    В Днепре заминировали все магазины «Ашан»: что известно
    В Днепре заминировали все магазины «Ашан»: что известно

    "Минеры" не спят.

    Сегодня 09:56
    0
    просмотров
    Враг ночью атаковал Одессу «Шахедами»: 3 погибших, 27 пострадавших
    Враг ночью атаковал Одессу «Шахедами»: 3 погибших, 27 пострадавших

    Сегодня ночью россияне атаковали Одесскую область.

    Сегодня 09:24
    0
    просмотров
    Где сегодня в Днепре не будет света 9 часов: все адреса
    Где сегодня в Днепре не будет света 9 часов: все адреса

    Сегодня, 10 июня, некоторые жители Днепра остались без света.

    Сегодня 09:02
    1
    просмотров
    Почти 5-часовая тревога: ночью на Днепропетровщине наши защитники сбили два «Шахеда»
    Почти 5-часовая тревога: ночью на Днепропетровщине наши защитники сбили два «Шахеда»

    Ночь в Днепропетровской области сопровождалась затяжной почти 5-часовой тревогой.

    Сегодня 08:45
    1
    просмотров
    Погода на 10 июня: в Днепре будет пасмурно
    Погода на 10 июня: в Днепре будет пасмурно

    Зонт сегодня не понадобится!

    Сегодня 06:15
    0
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх