В центре Днепра возле театра произошла поножовщина: двоих раненых госпитализировали

В Днепре на Воскресенской возле театра имени Шевченко произошла поножовщина.

Предварительно известно, что между двумя незнакомыми мужчинами возник конфликт. Во время ссоры один из них достал нож и стал наносить удары другому.

Об этом сообщает «Днепр Оперативный».

Разнимать драку между мужчинами выбежал охранник и тоже получил ножевые ранения.

На место вызвали правоохранителей и медиков. Обоих пострадавших госпитализировали, а нападавшего задержали.

Все обстоятельства произошедшего будут устанавливать правоохранители.

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