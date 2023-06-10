В центре Днепра возле театра произошла поножовщина: двоих раненых госпитализировали

Предварительно известно, что между двумя незнакомыми мужчинами возник конфликт. Во время ссоры один из них достал нож и стал наносить удары другому.
Об этом сообщает «Днепр Оперативный».
Разнимать драку между мужчинами выбежал охранник и тоже получил ножевые ранения.
На место вызвали правоохранителей и медиков. Обоих пострадавших госпитализировали, а нападавшего задержали.
Все обстоятельства произошедшего будут устанавливать правоохранители.
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