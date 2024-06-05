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В центре Днепра вода отошла от берега на 5 м: в чем дело

Сегодня 16:51
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Сегодня на Набережной Днепра заметили значительное понижение уровня воды в реке.

Новости Днепра про В центре Днепра вода отошла от берега на 5 м: в чем дело

В социальных сетях распространили видео, где видно, как вода из Днепра отошла от берегов минимум на пять метров.

Известно, что до этого уровень воды уже снижался, в результате чего жители Днепра могли увидеть днепровский «Титаник», годами находившийся под водой.

Подобный случай, когда вода в реке снизилась до критического уровня, произошел в 2022 году. В связи с этим на Монастырском острове образовался «пляж кувшинок». Тогда горожане делились фото и видео этого явления.

Гидрометеорологический центр Украины сегодня сообщал о гидрологических предупреждениях и указал причину этого явления:

В результате опустошения Каховского водохранилища и вхождения р.Днепр в старое природное русло, уровни воды значительно ниже отметок водозаборов в Днепропетровской, Запорожской, Херсонской областях (III уровень опасности — коричневый).

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