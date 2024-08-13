В центре Днепра вечером мужчина пытался ограбить прохожую

11 августа, около 21:00, в Центральном районе Днепра на улице Чапленко произошло преступление. Местная жительница возвращалась домой, в то время к ней подошел неизвестный мужчина и выхватил из ее рук сумку с деньгами. Когда злоумышленник пытался скрыться, на крики женщины прибыли патрульные.
Нарушитель был задержан недалеко от места преступления. Его личность установили – 34-летний мужчина.
12 августа горе-вору сообщили о подозрении в совершении уголовного правонарушения предусмотренного частью 2 статьи 15 и частью 4 статьи 186 (грабеж) Уголовного Кодекса Украины.
Подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы.
Напомним, ранее мы писали, что в Днепропетровской области задержали квартирного вора.
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