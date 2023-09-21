В центре Днепра в кустах нашли тело мужчины: что говорят в полиции

Мы обратились за комментарием в полицию.

Сегодня, 21 сентября, в кустах на Успенской площади нашли тело мужчины.

На место сразу вызвали правоохранителей.

Об этом сообщили местные Telegram-каналы.

Мы обратились за комментарием в полицию.

Журналисту dnepr.info подтвердили эту информацию. И отметили, что, предварительно, на теле мужчины телесных повреждений не обнаружили. Его направили на проведение судебно-медицинской экспертизы для установления причины смерти.

Все обстоятельства будут выяснять полицейские.

ФОТО 18+!!!

Напомним, ранее мы писали, что на Днепропетровщине без вести пропавшую 79-летнюю женщину нашли мертвой.

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