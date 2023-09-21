Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

В центре Днепра в кустах нашли тело мужчины: что говорят в полиции

Сегодня 16:44
просмотров

Мы обратились за комментарием в полицию.
Новости Днепра про В центре Днепра в кустах нашли тело мужчины: что говорят в полиции

Фото условное.

Сегодня, 21 сентября, в кустах на Успенской площади нашли тело мужчины.

На место сразу вызвали правоохранителей.

Об этом сообщили местные Telegram-каналы.

Мы обратились за комментарием в полицию.

Журналисту dnepr.info подтвердили эту информацию. И отметили, что, предварительно, на теле мужчины телесных повреждений не обнаружили. Его направили на проведение судебно-медицинской экспертизы для установления причины смерти.

Все обстоятельства будут выяснять полицейские.

ФОТО 18+!!!

Новости Днепра про В центре Днепра в кустах нашли тело мужчины: что говорят в полиции

Новости Днепра про В центре Днепра в кустах нашли тело мужчины: что говорят в полиции

Напомним, ранее мы писали, что на Днепропетровщине без вести пропавшую 79-летнюю женщину нашли мертвой.

Читайте также:

Новости Днепра про В центре Днепра в кустах нашли тело мужчины: что говорят в полицииУкраїнська Новости Днепра про В центре Днепра в кустах нашли тело мужчины: что говорят в полицииРусский

Автор:


# # # #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

В Днепре парень хотел убить водителя маршрутки
Новости Днепра
Сегодня 16:54
В Днепре парень хотел убить водителя маршрутки

18-летний днепрянин хотел убить водителя маршрутки.

Житель Днепра несколько лет насиловал свою дочь
Новости Днепра
Сегодня 16:37
Житель Днепра несколько лет насиловал свою дочь

Днепрянин несколько лет насиловал свою несовершеннолетнюю дочь.

Жительница Днепропетровщины подрабатывала у российского военкора
Новости Днепра
Сегодня 15:45
Жительница Днепропетровщины подрабатывала у российского военкора

Жительница Днепропетровской области подрабатывала на российских пропагандистов.

На трассе Днепр-Николаев «КАМАЗ» съехал в кювет и врезался в дерево: есть пострадавшие
Новости Днепра
Сегодня 14:39
На трассе Днепр-Николаев «КАМАЗ» съехал в кювет и врезался в дерево: есть пострадавшие

Пожалуйста, будьте внимательны за рулем!

Последние новости

Сколько стоит аренда комнаты на месяц в разных районах Днепра (ФОТО)
Сколько стоит аренда комнаты на месяц в разных районах Днепра (ФОТО)

Снять комнату в Днепре кажется оптимальным вариантом для студентов и тех, кто не хочет много тратить на оплату квартиры и коммунальные платежи – в таком случае оплачивать свет, газ и воду надо в размере 50% от счета. Но при этом…

Сегодня 17:20
3
просмотров
В Днепре парень хотел убить водителя маршрутки
В Днепре парень хотел убить водителя маршрутки

18-летний днепрянин хотел убить водителя маршрутки.

Сегодня 16:54
3
просмотров
Житель Днепра несколько лет насиловал свою дочь
Житель Днепра несколько лет насиловал свою дочь

Днепрянин несколько лет насиловал свою несовершеннолетнюю дочь.

Сегодня 16:37
2
просмотров
Жительница Днепропетровщины подрабатывала у российского военкора
Жительница Днепропетровщины подрабатывала у российского военкора

Жительница Днепропетровской области подрабатывала на российских пропагандистов.

Сегодня 15:45
5
просмотров
В историческом музее Днепра появился новый четырехлапый сотрудник
В историческом музее Днепра появился новый четырехлапый сотрудник

В историческом музее новый пушистый сотрудник.

Сегодня 15:05
3
просмотров
На трассе Днепр-Николаев «КАМАЗ» съехал в кювет и врезался в дерево: есть пострадавшие
На трассе Днепр-Николаев «КАМАЗ» съехал в кювет и врезался в дерево: есть пострадавшие

Пожалуйста, будьте внимательны за рулем!

Сегодня 14:39
7
просмотров
Площадь Шевченко в начале 70-х: двухэтажные домики и сад во дворе (ФОТО)
Площадь Шевченко в начале 70-х: двухэтажные домики и сад во дворе (ФОТО)

Благодаря фотографиям мы можем увидеть, как выглядели улицы Днепра более 50 лет назад. Глядя на кадры с трудом верится, что вместо нынешних высотных домов, жилмассивов, магазинов, больниц и других зданий были частные дворы с двухэтажными домиками.

Сегодня 14:29
7
просмотров
Плохой знак: вблизи Днепра во второй раз массово цветут вишни
Плохой знак: вблизи Днепра во второй раз массово цветут вишни

Аномальное цветение вишен было замечено также в Днепре.

Сегодня 14:05
9
просмотров
Жители Днепра жалуются на громкую работу вытяжки на производстве: дети просыпаются с головной болью
Жители Днепра жалуются на громкую работу вытяжки на производстве: дети просыпаются с головной болью

Местные из-за громких звуков даже не слышат сирену.

Сегодня 13:53
6
просмотров
Салон красоты под открытым небом и праздник выходного дня: куда пойти в Днепре с 22 по 24 сентября
Салон красоты под открытым небом и праздник выходного дня: куда пойти в Днепре с 22 по 24 сентября

В Днепре на выходные запланирован ряд событий.

Сегодня 13:16
3
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх