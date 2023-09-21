В центре Днепра в кустах нашли тело мужчины: что говорят в полиции

Сегодня, 21 сентября, в кустах на Успенской площади нашли тело мужчины.
На место сразу вызвали правоохранителей.
Об этом сообщили местные Telegram-каналы.
Мы обратились за комментарием в полицию.
Журналисту dnepr.info подтвердили эту информацию. И отметили, что, предварительно, на теле мужчины телесных повреждений не обнаружили. Его направили на проведение судебно-медицинской экспертизы для установления причины смерти.
Все обстоятельства будут выяснять полицейские.
ФОТО 18+!!!
Напомним, ранее мы писали, что на Днепропетровщине без вести пропавшую 79-летнюю женщину нашли мертвой.
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