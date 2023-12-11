В центре Днепра установили еще две елки: с огромной звездой и из ярких шариков

Так, уже «зажгли» первую новогоднюю елку на левом берегу в одном из скверов. Она живая – высадили ее здесь еще три года назад.
Кроме того, можно полюбоваться новогодним деревом в парке Шевченко. Оно украшено огромной звездой, разноцветными шариками и гирляндами.
Об этом сообщает dnepr.info.
Также елка уже есть на Екатеринославском бульваре – это не обычное дерево, а композиция, сделанная из шариков.
Особенно красиво становится тогда, когда стемнеет, ведь елки начинают сиять разными цветами.
Отметим, что в 2022 году елки не было и город совсем не украшали из-за длительных отключений света, но в этом году решили добавить немного праздничного настроения на новогодние праздники.
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре на Яворницкого появились новогодние качели (ФОТО).
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